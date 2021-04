Montre connectée Styx Neo: un assistant de santé à votre poignet

La Neo Watch est dotée d’une batterie longue durée de près de 15 jours et va au-delà du suivi de la condition physique; il possède des fonctionnalités de santé qui peuvent vous aider à garder un œil sur vos paramètres vitaux.

Au fur et à mesure que la technologie continue de progresser, son importance dans notre vie quotidienne augmente également. Qu’il s’agisse de trackers de fitness ou de montres intelligentes, la technologie portable est devenue extrêmement populaire auprès des consommateurs d’aujourd’hui. Ainsi, les entreprises technologiques tentent de capitaliser sur cette opportunité de marché avec leurs offres. Styx India, basée à New Delhi, a lancé son nouveau portable, une surveillance de la santé appelée Neo smartwatch. Doté des dernières technologies, le portable nouvellement lancé se vante d’une durée de vie de la batterie prolongée, de fonctionnalités de surveillance de la santé et est disponible à un prix abordable de 3499 Rs.

En termes d’apparence générale, la montre Neo apparaît comme un équipement attrayant. Il est disponible en quatre couleurs: Mystic Rose, Frost Silver, Electric Blue et Carbon Black. La montre a un écran IPS de 1,54 pouces, la taille du boîtier mesure 45 mm, le poids total n’est que de 32 g. Il est livré dans un boîtier en polycarbonate robuste et ultraléger. L’écran est protégé par un verre trempé résistant aux rayures.

Le Neo est livré avec une sangle auto-amovible, a une résistance à l’eau IP68 et une fois au poignet, il se présente comme un portable intelligent et tendance. Synchronisé et connecté à l’appareil mobile, le Neo fait plus que vous informer si vous recevez un appel ou un SMS sur votre poignet.

La Neo Watch est livrée avec une batterie longue durée de près de 15 jours et va au-delà du suivi de la condition physique; il possède des fonctionnalités de santé qui peuvent vous aider à garder un œil sur vos paramètres vitaux. Par exemple, il y a un moniteur de température corporelle, un moniteur de pression artérielle et un moniteur de fréquence cardiaque continu. Il existe également un moniteur de sommeil pour surveiller vos habitudes et votre durée de sommeil. De plus, il y a un rappel menstruel pour la gent féminine. Vous avez même la possibilité de recevoir ou de rejeter les appels.

La Net Watch dispose de 11 modes sportifs, des fonctionnalités telles que la minuterie ou le chronomètre seront utiles pour les amateurs de fitness qui souhaitent surveiller leur activité sportive dans les moindres détails. Il dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0 et la montre est compatible avec les appareils Android 5.0+ et iOS 11.0+. La montre est livrée avec des cadrans personnalisables, un bouton latéral tactile astucieux et le bracelet est résistant à la poussière.

Prix ​​public estimé: Rs 3,499

