Montre connectée Urban Fit X : Cette montre a du style et de la substance

L’Urban Fit X est léger, élégamment conçu et est livré avec de nombreuses fonctionnalités de santé



Fini les conceptions de montres intelligentes encombrantes du passé, elles sont lentement remplacées par des successeurs intelligents, astucieux et à la mode. À cet égard, la société d’appareils locaux Inbase s’est imposée comme un nom à prendre en compte auprès de la jeune génération et de la génération Y pour ses tendances originales et son quotient de style. La dernière fois, nous avions examiné le gadget Urban Play, la montre intelligente élégante et légère de la société qui a été principalement conçue pour jouer à des jeux de logique intéressants au poignet sans aucun encombrement. Inbase a maintenant introduit la montre intelligente Urban Fit X dans la gamme de vêtements intelligents Urban. Au prix de Rs 2 499, il propose des fonctionnalités telles que le nombre de pas, le suivi du niveau de SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées ainsi qu’une expérience utilisateur robuste et une autonomie de batterie.

L’Urban Fit X est disponible en quatre couleurs : noir, gris, or rose et bleu marine.

Comme son nom l’indique, cette montre connectée est conçue pour les amateurs de fitness et aide à surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2), la fréquence cardiaque et à suivre le niveau d’oxygène dans votre corps chaque jour. La montre est très légère et présente un design élégant. Il est doté de sangles en polycarbonate et en silicone de qualité supérieure, ce qui le rend confortable pour le poignet de l’utilisateur.

L’Urban Fit X est construit avec la version Bluetooth 5.0 et est livré avec un écran tactile complet de 1,69 pouces avec une résolution de 240 x 280 pixels. L’autonomie de la batterie d’Urban Fit X offre jusqu’à huit jours d’autonomie et 35 jours d’autonomie en veille. L’utilisateur peut modifier l’écran d’accueil de la montre en fonction de ses objectifs, de ses besoins et de son style. Avec plus de 200 cadrans de montre personnalisables qui affichent différents ensembles d’informations, vous pouvez choisir le cadran de montre que vous pouvez synchroniser avec leur humeur.

L’Urban Fit X a une quantité décente d’espace d’écran, un large éventail de fonctionnalités de santé et une longue durée de vie de la batterie, sans parler d’un design à la mode – des caractéristiques qui, j’en suis sûr, conviendront bien aux jeunes soucieux de leur style.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Écran entièrement tactile de 1,69 pouces

Jusqu’à 8 jours d’autonomie

Oxygène sanguin SpO2

Mode sports multiples

Jeu de puces Realtek avancé

Plus de 200 cadrans personnalisables

IP68 résistant à l’eau

Prix ​​public estimé : Rs 2 499

