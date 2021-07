Montre connectée Zebronics Zeb-Fit 4220CH : Belle montre avec capteur SpO2 et fonction d’appel Bluetooth

Il est livré avec un corps en métal et un look haut de gamme, que l’on ne trouve souvent pas dans les vêtements. Mais tout cela se traduit-il par un bon achat ? Continuez à lire pour le découvrir.

Par Chetan Naik

Zebronics Zeb-Fit 4220CH est un autre appareil portable à petit budget, doté de fonctionnalités telles qu'un capteur SpO2, des cadrans de montre et plus encore. Ce qui le distingue, c'est une fonction d'appel Bluetooth qui permet aux utilisateurs de prendre des appels directement depuis la montre. Il est livré avec un corps en métal et un look haut de gamme, que l'on ne trouve souvent pas dans les vêtements. Mais tout cela se traduit-il par un bon achat ? Continuez à lire pour le découvrir.

Ce qui est bon?

Outre les cloches et sifflets de fitness habituels, la montre comprend des éléments tels qu’un capteur SpO2 et une certification IP67. Les spécifications riches en fonctionnalités incluent également des sangles en TPU remplaçables. Tout, y compris le cadran, les boutons sur le côté et la boucle de fixation sur le bracelet, a fière allure et se sent bien au poignet. L’écran tactile complet de 3,3 cm produit un contraste net et des couleurs vives.

Le capteur de fréquence cardiaque de la smartwatch offre des données précises et le tracker de pas est également très précis. Il existe sept modes sportifs dédiés, y compris pour le cricket et le football et bien que nous n’ayons pas pu les tester sous verrouillage, ils devraient fonctionner correctement compte tenu de la précision des capteurs ici.

La fonctionnalité d’appel Bluetooth fonctionne parfaitement. Composer des numéros, passer et prendre des appels directement à partir de la montre ont une légère courbe d’apprentissage, mais sont faciles une fois que vous avez compris les choses.

Le Zebronics Fit 4220CH dispose d’une interface utilisateur étonnamment rapide, battant de nombreuses autres montres économiques qui viennent avec des expériences logicielles lentes. La montre se connecte à votre téléphone via l’application Zeb-FIT série 20. L’application est bien conçue et facile à naviguer.

Qu’est-ce qui n’est pas bon ?

Pour le prix, le Zebronics Fit 4220CH ne se trompe pas beaucoup. Cependant, si nous devions tatillonner, nous aurions pu demander une interface utilisateur plus intuitive, qui, bien que fluide, est trop simple pour une montre haut de gamme comme celle-ci. De plus, les sangles en TPU sont assez génériques et ne correspondent pas exactement à la sensation premium du cadran.

Faut-il l’acheter ?

La Zebronics Fit 4220CH est une montre intelligente à petit budget pour les utilisateurs qui souhaitent une montre axée sur le fitness qui offre des fonctionnalités de base avec une belle apparence. Bien qu’il ne soit pas chargé de fonctionnalités, il est livré avec plus que ce que vous pouvez demander au prix, et la fonction d’appel Bluetooth n’est que la cerise sur le gâteau.

Prix ​​public estimé : Rs 3 199

