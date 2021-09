Montre de prêt: la dernière expérience de championnat des jeunes de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Les jeunes joueurs de Manchester United, Tahith Chong, James Garner et Ethan Laird, étaient tous en action hier soir pour leurs équipes respectives dans le championnat.

Les équipes du club ont toutes eu du mal dans leurs matchs, Swansea de Laird étant peut-être le plus malheureux de ne pas transformer son résultat 0-0 en victoire.

Après un début de saison brillant, Birmingham City et Chong n’ont subi que leur deuxième défaite de la saison contre le Fulham de haut vol à domicile.

Chong a commencé à droite d’un trois avant.

Bien qu’il ait mérité les éloges du manager Lee Bowyer le week-end dernier pour sa menace offensive et son rythme de travail, et qu’il soit reparti avec un prix d’homme du match contre Derby County, le Néerlandais de 21 ans n’a pas réussi à avoir un impact contre un dominant. Fulham et a été remplacé à la 75e minute.

Nottingham Forest de Garner a également subi une défaite, perdant 0-2 contre Middlesborough. Forest et Garner ont connu un début de saison difficile avec seulement un point en sept matchs, bien que le joueur de 20 ans ait eu beaucoup de minutes dans son milieu de terrain deux sous Chris Hughton.

Laird à Swansea a eu la performance la plus impressionnante des trois.

Il a commencé en tant qu’ailier droit dans la formation 3-4-2-1 du manager Russell Martin et a reçu la licence pour avancer régulièrement.

Au cours de la première mi-temps, il s’est abattu sur un dégagement lâche du gardien de but et a effectué une course fulgurante entre deux défenseurs avant de mettre le ballon sur une plaque pour l’attaquant.

Ce n’est qu’en raison d’une mauvaise finition qu’il n’a pas obtenu de passe décisive.

Lui et Swansea ont poussé haut pour la tête mais n’ont pas pu faire la percée.

Le match s’est terminé sur un match nul et vierge.

Des trois, Garner traverse la période la plus difficile, mais la forêt de Hughton ne fonctionne pas bien en tant qu’unité en général.

Le plus important est que tous les trois acquièrent une bonne expérience dans une ligue forte.