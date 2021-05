Montre intelligente AQFIT W 11: restez en forme à tout moment

Vous pouvez emporter votre montre partout où vous allez, même pour vous baigner. Avec la certification IP68 jusqu’à 5ATM, vous pouvez garder votre montre allumée pour suivre votre nage avec la plus grande précision et ne pas vous soucier de la sueur ou des éclaboussures endommageant votre montre.

L’Inde poursuit sa lutte contre la deuxième vague meurtrière de Covid-19 alors même que le système de santé est aux prises avec la flambée massive de cas au cours des dernières semaines. Pas étonnant, un mode de vie plus sain est au sommet de l’esprit de la plupart des gens. Un poignet tendance d’AQFIT peut être un bon accessoire de santé en ces temps de pandémie. Nous parlons de la montre intelligente W11 Fitness, un vêtement élégant doté de nombreuses fonctionnalités spécifiques à la santé pour vous aider dans votre activité physique.

Au prix de Rs 2,799, AQFIT W11 sur votre poignet a toujours votre dos 24 × 7. Il suit en permanence vos habitudes de sommeil, votre fréquence cardiaque, votre oxygène sanguin (SpO2), vos calories, votre nombre de pas et votre rappel de sédentarité. Vous pouvez même définir des rappels de consommation d’eau pour un mode de vie plus sain. Le mode de respiration unique vous rappelle également et vous aide à vous détendre après de longues heures de travail.

Le W11 dispose d’un grand écran tactile complet super rétine de 1,4 pouces avec un rapport écran / corps de 93%. Vous pouvez donner un coup de pouce à votre style avec l’écran incurvé 4.0D conçu dans un boîtier ultra fin en alliage de zinc et de magnésium. Le bracelet en silicone de qualité alimentaire respectueux de la peau est conçu pour donner la priorité à votre confort. Les nombreux cadrans de montre sont conçus pour s’adapter à l’environnement dans lequel vous allez. Donnez-vous un look sportif pendant vos séances d’entraînement et renforcez votre personnalité avec un attrait haut de gamme lors des réunions. L’écran de 1,4 pouces dans des résolutions de 320 x 320 est capable de s’adapter à votre environnement en offrant des couleurs naturelles qui semblent aussi nettes que vous soyez dans l’obscurité ou à l’extérieur en plein soleil.

Vous pouvez garder vos mains libres de votre téléphone en effectuant la plupart de vos tâches à partir de votre poignet. Par exemple, vous pouvez contrôler la musique ou la caméra, obtenir des rapports météorologiques, lire des messages et des notifications. Il vous aide même à retrouver votre téléphone lorsque vous l’avez égaré dans la pièce. Vous pouvez emporter votre montre partout où vous allez, même pour vous baigner. Avec la certification IP68 jusqu’à 5ATM, vous pouvez garder votre montre allumée pour suivre votre nage avec la plus grande précision et ne pas vous soucier de la sueur ou des éclaboussures endommageant votre montre.

AQFIT prend également votre sport au sérieux. Ses 15 modes d’activité lisent différents signaux en fonction de l’activité et fournissent des lectures très précises et des résultats de performance adaptés à cette activité particulière. Qu’il s’agisse de course à pied, de marche, de randonnée, de vélo, de yoga, de natation ou simplement de sports de plein air comme le football et le badminton, W11 a ce qu’il vous faut.

Au cœur du W11 se trouve le dernier chipset nordique NFR52832 pris en charge avec le capteur ST LIS2DH12TR. Connue pour offrir une efficacité supérieure de 40% en consommant 50% d’énergie en moins, c’est en partie la raison pour laquelle la batterie est capable d’emballer autant d’énergie dans un design aussi mince. Avec 8 à 10 jours d’utilisation régulière et 60 jours d’autonomie en veille en une seule charge, cette montre se démarque.

Dans l’ensemble, un bon choix pour le lot soucieux de leur santé.

Prix ​​public estimé: Rs 2,799

