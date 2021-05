Montre intelligente Fire-Boltt Beast: la mode rencontre le fitness

Un nouvel appareil de la marque audio et portable Fire-Boltt peut vous aider à garder un œil sur vos niveaux d’activité et vous motiver à rester optimiste sur vos régimes de fitness.

L’Inde poursuit sa lutte contre la pandémie mortelle de Covid-19 alors même que le système de santé est aux prises avec la flambée de cas dans la deuxième vague. Au niveau individuel, les gens sont devenus extrêmement soucieux de leur santé en restant en forme et en mangeant correctement pour maintenir leur niveau d’immunité élevé. Un nouvel appareil de la marque maison Fire-Boltt audio et portable peut vous aider à garder un œil sur vos niveaux d’activité et vous motiver à rester optimiste sur vos régimes de remise en forme.

Nous parlons de la nouvelle Fire-Boltt Beast, une smartwatch new-age avec un écran de 1,69 pouces visuellement attrayant alimenté par un écran Full HD. Au prix de `3 999, la smartwatch Beast se vante de l’écran le plus lumineux du segment, avec une cote de luminosité maximale de 500 Nits. Les responsables de l’entreprise disent que le nouvel appareil est le choix parfait pour ceux qui s’intéressent au style et à la matrice de santé.

Pour s’assurer que les utilisateurs gardent un œil sur leurs paramètres de santé avec une facilité considérable, le portable est livré avec un moniteur SPO2 pour mesurer le niveau d’oxygène dans le sang et des suiveurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle 24 × 7. Une autre USP de Fire-Boltt Beast est une fonction de respiration méditative, conçue pour aider le porteur à se livrer à des exercices de respiration pour un bien-être holistique. Les utilisateurs pourront suivre leurs activités quotidiennes à l’aide d’un système de suivi intelligent des sports et de la condition physique, ainsi que de plusieurs modes de sport. De plus, il existe un moniteur pour suivre la qualité du sommeil, suggérant combien de temps ils ont profité d’un sommeil profond et pendant combien de temps le sommeil a été léger.

Beast, qui est emballé dans un corps entièrement métallique, est équipé d’une batterie robuste qui dure jusqu’à au moins huit jours, même lorsqu’elle est utilisée sans cesse. De plus, il existe un mode permettant de maintenir la batterie en marche pendant 15 jours en mode veille à pleine puissance. Certaines des autres fonctionnalités incluent le contrôle de la musique, le contrôle de la caméra et les prévisions météorologiques. La certification IP67 rend la smartwatch résistante à la transpiration et à l’eau. On peut facilement basculer entre les modes et les fonctionnalités avec le bouton rotatif lisse pour la navigation.

Fire-Boltt Beast est à gagner sur les principaux portails de commerce électronique tels qu’Amazon.

Prix ​​public estimé : Rs 3 999

