Montre intelligente Molife Sense 320 : suivez votre santé au poignet

Les montres intelligentes sont des appareils précieux pour suivre la forme physique. Comme les montres-bracelets typiques, elles indiquent l’heure, mais ce sont leurs caractéristiques axées sur la forme physique et la santé qui ont rendu ces appareils portables immensément populaires. Il existe de nombreuses options disponibles sur le marché, cependant, un utilisateur a souvent tendance à se décourager si la montre connectée à son poignet recueille des lectures inexactes ou si l’interface utilisateur ralentit.

Vous ne trouverez pas de tels problèmes avec Molife Sense 320, une montre intelligente fabriquée en Inde de la marque d’accessoires mobiles et de style de vie Molife, avec des capteurs dédiés offrant une précision améliorée et 16 modes sportifs. Il est disponible pour Rs 3 499 (bracelet noir).

Sense 320 est une montre connectée mince et élégante dotée d’une technologie de pointe. Il s’agit de la deuxième montre intelligente fabriquée en Inde de la marque et est livrée avec des capteurs dédiés pour la surveillance de la SpO2 et de la fréquence cardiaque, qui permettent une précision accrue de tous les paramètres liés à la santé. Sense 320 offre des mesures clés du système de santé telles que le capteur de fréquence cardiaque vrai, le suivi de l’oxygène dans le sang, la surveillance continue de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance du stress, pour n’en nommer que quelques-uns. Il vous aide à porter votre style à votre poignet car il est disponible dans des options bicolores comme le noir et le noir (notre unité d’essai), le gris métallisé et le noir et une version en édition limitée avec un bracelet rouge. Avec un écran infini 1,7 IPS à la pointe de l’industrie, la montre intelligente est emballée dans un boîtier métallique en alliage de zinc complet attaché à un bracelet en silicone. Pesant seulement 54 grammes, Sense 320 est extrêmement léger.

La smartwatch prend en charge les notifications push compatibles Bluetooth pour les SMS d’appel, les mises à jour d’actualités, etc. En outre, on peut activer les notifications d’applications pour WhatsApp, Facebook, Gmail, Instagram, Line et d’autres plates-formes similaires. La montre est certifiée IP 68 et propose 16 modes sportifs. Sa batterie de 200 mAh prend en charge un fonctionnement ininterrompu et, avec une utilisation continue, offre une batterie de secours de sept jours et une autonomie en veille d’environ 15 jours.

Prix ​​public estimé : Rs 3 499

