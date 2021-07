Montréal (Canada) démissionne pour accueillir la Coupe du monde de football 2026

06/07/2021 à 17h06 CEST

L’Association canadienne de football a informé la FIFA de la décision de la ville de Montréal de se retirer du processus de sélection des hôtes de la Coupe du monde 2026.

La FIFA, qui remercie la ville canadienne pour sa participation, assure qu’elle « continue de travailler en étroite collaboration avec les associations hôtes du Canada, du Mexique et des États-Unis dans ce processus de sélection très compétitif, qui comprend un large éventail de villes candidates très fortes. divers dans les trois pays ».

Seize sites des trois pays devraient être élus. Après le retrait de Montréal, les requérants sont Edmonton et Toronto (Canada), Guadalajara, Mexico et Monterrey (Mexique), et Atlanta, San Francisco Bay, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Philadelphie, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York / New Jersey, Orlando, Seattle et Washington (États-Unis).

Les États-Unis ont déjà accueilli la Coupe du monde 1994. Le Mexique a accueilli les tournois de 1970 et 1986, tandis que le Canada a accueilli la Coupe du monde féminine 2015.

La Coupe du monde 2026 sera la première édition du tournoi à réunir 48 équipes et la première dans trois pays.

La FIFA précise dans un communiqué qu’après les sessions virtuelles organisées en début d’année, elle tentera de faire avancer le processus de sélection des villes, pour lesquelles elle prévoit de visiter les sites candidats entre septembre et novembre de cette année pour terminer avec le sélection au premier ou deuxième trimestre 2022.