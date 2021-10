Montres connectées et boutons Poco ? « Rien n’est interdit », déclare l’exécutif de Poco

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Il semble que toutes les marques de smartphones disposent actuellement d’un écosystème de gadgets, d’Apple et Samsung à Xiaomi et Realme. Ces écosystèmes renforcent théoriquement la fidélité à la marque et offrent une expérience plus transparente, et nous pouvons désormais compter officiellement Poco comme la dernière marque à rejoindre la fête.

La société a déclaré à Android Authority dans une interview qu’elle se développait dans les produits de l’écosystème en 2022. Lisez la suite pour en savoir plus.

Le plan pour l’avenir de Poco

Ce n’est pas tout à fait une surprise, car l’entreprise était censée entrer dans le segment auparavant. De plus, nous avons peut-être déjà vu le premier produit apparaître sur les listes de certification plus tôt cette année sous la forme de Poco Pop Buds (boutons Redmi TWS renommés).

« Nous pensons toujours que le smartphone et l’IoT sont une stratégie clé pour nous », nous a déclaré Kevin Qiu, directeur de Poco Global. Cela soulève la question de savoir quel type de produits nous pourrions voir de Poco au début. Angus Ng, responsable du marketing produit chez Poco, déclare que même si « rien n’est réellement interdit », cela commence petit au début. Il continue:

« En sortant avec des produits écosystémiques, je pense que nous devons toujours rester proches de notre philosophie de marque et de notre philosophie de produit. Nous devons donc en quelque sorte le jouer davantage du côté le plus sûr, pour commencer (sic). «

Cela suggère que des appareils tels que les produits audio susmentionnés, les appareils portables (par exemple, les trackers de fitness et/ou les montres intelligentes) et les banques d’alimentation pourraient être les premiers produits de l’écosystème Poco.

Pourrions-nous voir la société proposer quelque chose comme des tablettes ? Le moment semble opportun à première vue, car le segment en déclin des tablettes Android a de nouveau connu une croissance en raison de la pandémie. Mais le responsable marketing de Poco n’est pas d’accord :

« Du côté des tablettes, oui, les tablettes ont été énormes dans l’industrie au cours de la dernière année et demie à cause de la pandémie. Mais c’est parce que c’est énorme et qu’il y a beaucoup de monde, (que) c’est encore plus difficile pour nous d’entrer dans cette perspective.

L’état des téléphones Poco en ce moment

Poco se prépare également pour son lancement M4 Pro, l’appareil devant reprendre là où le M3 Pro économique s’est arrêté. Nous avons déjà vu des spécifications émerger via des sites Web de certification, mais qu’en est-il des prix ? Ng était discret sur ce front, mais a noté qu’il se situerait « à peu près dans la même gamme » que la version précédente. Pour ce que ça vaut le Poco M3 Pro lancé à un prix de départ de 180 € (~ 209 $).

La société cherche également à se différencier davantage de Xiaomi et Redmi en termes de logiciels. Qiu dit que le lanceur Poco est actuellement utilisé sur MIUI, mais il étudie d’autres personnalisations.

Les appareils Poco exécutent MIUI avec un lanceur différent, mais la société envisage de peaufiner encore plus les choses.

« Nous envisageons d’ajouter à l’avenir des fonctionnalités exclusives exclusives à Poco », a-t-il expliqué. L’exécutif a également évoqué des possibilités telles que des applications préinstallées (par exemple Poco Community) et différentes esthétiques pour le logiciel qui l’aligneraient sur les conceptions matérielles de Poco.

Une autre grande tendance au cours de la dernière année et demie a été la décision des grandes marques Android d’adopter trois ans de mises à jour du système d’exploitation. Xiaomi a notamment annoncé que sa série 11T gagnerait trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité.

Vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour que cette politique frappe les appareils Poco dans un proche avenir, suggère Ng :

«Pour le moment, nous discutons et parlons toujours à l’équipe MIUI de faire partie de ce plan. Pour le moment, je ne peux rien confirmer à propos de trois plus quatre [three years of OS updates and 4 years of security patches – ed], nous restons toujours avec deux plus trois en ce moment pour tous nos appareils.

Poco n’a pas non plus lancé de téléphone alimenté par Snapdragon 888 en 2021, choisissant plutôt d’offrir le Poco F3 avec Snapdragon 870. Ng a expliqué le raisonnement du déménagement :

« Après des tests internes avec de nombreux responsables de la R&D et des produits, nous avons découvert que (le Snapdragon) 865 de l’année dernière était un chipset incroyable. En termes de performances, de stabilité et de refroidissement en général. Et 870 a pu conserver tous ces grands attributs et devenir encore meilleur. Lorsque certains des premiers appareils Android phares ont sorti 888, la principale préoccupation était la surchauffe et la consommation d’énergie.

Qiu a ajouté qu’une autre raison importante pour laquelle Poco n’a pas utilisé le Snapdragon 888 en 2021 était qu’il était tout simplement « trop cher » pour le prix qu’il visait. Il n’a pas exclu la possibilité d’utiliser le successeur du Snapdragon 888 en 2022. Là encore, Poco sait sûrement déjà s’il utilisera ou non le SoC. Mais je suppose que nous devrons attendre 2022 pour le savoir officiellement.

Qu’aimeriez-vous voir de la gamme d’écosystèmes de Poco en 2022 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.