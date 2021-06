Montres connectées, modèles économiques et enfants

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Fitbit, actuellement l’un des noms les plus connus dans le monde du suivi de la condition physique, propose de nombreux modèles différents. Lequel d’entre eux est le meilleur appareil Fitbit pour vous ? Devriez-vous vous procurer l’un des plus petits appareils comme l’Inspire 2 ou la Charge 4, ou devriez-vous envisager une montre intelligente comme la Sense ou la Versa 3 ? Nous avons rassemblé les meilleurs trackers Fitbit et les meilleures smartwatches Fitbit disponibles à l’heure actuelle.

Acheter le bon Fitbit pour vos besoins

Tout le monde a besoin de quelque chose de différent de ses trackers de fitness, nous avons donc classé chaque modèle dans une catégorie différente pour vous aider à choisir le bon appareil pour vos besoins. Si vous achetez un appareil portable pour la course, nous vous recommandons de rechercher un appareil doté d’un GPS intégré ou d’une fonctionnalité GPS connectée (heureusement, tous les Fitbits de la génération actuelle ont l’un ou l’autre). Si vous recherchez avant tout une excellente expérience de smartwatch, vous devriez vous tourner vers quelque chose avec un écran plus grand. Si vous voulez quelque chose pour suivre votre activité et que vous ne vous souciez pas des fonctionnalités supplémentaires, un tracker de fitness fera l’affaire.

Parlons jargon : trackers de fitness vs montres intelligentes

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons d’une distinction importante : les montres intelligentes et les trackers de fitness. Pour cet article, nous nous référons aux appareils avec de grands écrans qui donnent la priorité aux applications et aux notifications comme montres connectées. Pour les appareils dotés d’écrans plus petits et ressemblant davantage à un groupe de fitness traditionnel, nous les appellerons trackers de fitness.

Les meilleurs trackers et montres connectées Fitbit

La Fitbit Versa 3 est la meilleure montre connectée Fitbit. La Versa 3 est presque identique au Fitbit Sense plus cher, mais sans quelques capteurs supplémentaires que vous ne pouvez pas utiliser de toute façon. Le Fitbit Sense est le meilleur Fitbit pour le suivi de la santé, grâce à ses capteurs ECG, EDA et de température cutanée. Le Fitbit Charge 4 est le meilleur tracker de fitness que vous puissiez acheter – Fitbit ou autre – car son GPS intégré est idéal pour les coureurs. La Fitbit Versa 2 est la meilleure montre connectée Fitbit pas chère. Le Fitbit Inspire 2 est le meilleur tracker de fitness Fitbit. De plus, il est livré avec une année complète de Fitbit Premium. Le Fitbit Ace 3 est le seul tracker Fitbit que vous devriez envisager pour vos enfants.

Fitbit Versa 3: La meilleure montre connectée Fitbit pour la plupart des gens

La Fitbit Versa 3 est notre choix pour la meilleure montre connectée Fitbit que vous pouvez acheter dès maintenant. Ce n’est pas le plus avancé techniquement, mais c’est celui que la plupart des gens devraient acheter lorsqu’ils recherchent un nouveau portable.

Nous avons constaté que la Versa 3 trouve le bon équilibre entre smartwatch, fitness tracker et entraînement avancé portable. Il intègre à la fois Google Assistant et Amazon Alexa, la prise en charge de Fitbit Pay et un stockage de musique intégré. C’est aussi un fantastique tracker de fitness polyvalent et même un GPS embarqué pour les coureurs et les cyclistes.

La Versa 3 est également moins chère que la Fitbit Sense, l’autre smartwatch phare de Fitbit. Nous avons constaté que les capteurs supplémentaires du Sense ne sont probablement pas assez utiles pour la plupart des gens pour justifier une forte augmentation de prix, faisant de la Versa 3 notre premier choix dans l’ensemble.

Fitbit Versa 3

Probablement la meilleure smartwatch pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. Bien qu’il manque les cloches et les sifflets du Fitbit Sense et ne suivra pas votre santé mieux qu’un Garmin, vous allez payer des centaines de moins pour cela et être toujours assez heureux.

Avantages

Autonomie correcte de la batterie Suivi de la santé assez précis GPS intégré Assistance Google et Alexa Haut-parleur avec prise en charge des appels téléphoniques Bon prix

Les inconvénients

Petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Le bouton capacitif n’est pas idéal Câble de charge propriétaire

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Fitbit Sense: la meilleure montre intelligente Fitbit pour le suivi de la santé

La Fitbit Sense est la montre intelligente phare de Fitbit, et elle élimine les bases du parc. Il dispose d’un GPS intégré et d’un moniteur ECG, et le nouveau capteur de fréquence cardiaque PurePulse 2.0 a été amélioré par rapport à la Versa 2. Les nouvelles sangles à dégagement rapide sont également un ajout bienvenu.

Fitbit prend un peu trop d’avance avec les nouveaux capteurs, malheureusement. Le capteur EDA de suivi du stress a besoin de quelques travaux pour le rendre intéressant pour les utilisateurs finaux, et la surveillance de la SpO2 est un gâchis. C’est pourquoi nous avons nommé la Fitbit Sense comme notre meilleur choix pour le suivi de la santé, tandis que la Versa 3 moins chère est la meilleure montre connectée Fitbit.

Fitbit Sense

Gérer son stress et sa santé cardiaque

La Fitbit Sense est la nouvelle montre intelligente phare de Fitbit axée sur la santé. Il intègre des capteurs ECG, GPS et de fréquence cardiaque, ainsi qu’une nouvelle application EDA Scan qui mesure les niveaux de stress de votre corps. C’est de loin la montre de santé la plus avancée de Fitbit à ce jour.

Avantages

Conception haut de gamme et haut de gamme Sangles à dégagement rapide améliorées (principalement) des capteurs GPS et de fréquence cardiaque précis Le capteur de température cutanée fournit des données utiles Suivi détaillé du sommeil Autonomie de la batterie d’environ 6 jours

Les inconvénients

Bouton inductif défectueux Le capteur EDA doit être affiné Fitbit OS a encore besoin de travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Sense.

Fitbit Charge 4: Le meilleur tracker de fitness

Le Fitbit Charge 4 est le meilleur tracker de fitness que vous pouvez acheter, point final. Fitbit n’a pas eu besoin de faire grand-chose pour obtenir à nouveau ce titre, mais il a réussi à résoudre tous nos problèmes avec le Charge 3 et à le maintenir au même prix. Le GPS embarqué est le bienvenu, tout comme Fitbit Pay étant standard sur tous les modèles.

La seule raison pour laquelle vous devriez envisager d’acheter un autre appareil portable à ce prix est si vous voulez une expérience plus connectée.

Fitbit Charge 4

Le dernier et le meilleur de Fitbit, maintenant avec GPS

Le Fitbit Charge 4 ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais est livré avec des améliorations notables sous le capot. Il possède des capacités GPS intégrées – une première pour un tracker de fitness Fitbit – ainsi que Fitbit Pay sur tous les modèles.

Avantages

Design élégant et personnalisable Bonne autonomie de la batterie Fitbit Pay standard sur tous les modèles Le suivi du sommeil est fantastique (principalement) des capteurs de fréquence cardiaque et GPS précis

Les inconvénients

Bouton inductif capricieux Le GPS peut prendre le temps de se verrouiller Le capteur de fréquence cardiaque peut être lent

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Charge 4.

Fitbit Versa 2 : la meilleure montre connectée Fitbit pas chère

La Fitbit Versa 2 offre une poignée d’améliorations indispensables par rapport à son prédécesseur. L’écran AMOLED est un changement bienvenu, tous les modèles sont désormais livrés avec Fitbit Pay, et Fitbit continue d’ajouter des fonctionnalités utiles de remise en forme et de santé. La société travaille également à l’amélioration des fonctionnalités de sa smartwatch, bien qu’elle soit toujours en retard sur la concurrence dans ce sens. La Versa 2 est livrée avec la prise en charge d’Amazon Alexa, mais elle peut être capricieuse. Le catalogue d’applications de l’entreprise fait également défaut. Cela est vrai pour toutes les montres connectées Fitbit, pas seulement pour la Versa 2.

Mais pour moins de 150 $, les avantages l’emportent sur les inconvénients ici.

Fitbit Versa 2

La Fitbit Versa 2 combine les connaissances de Fitbit en matière de fitness avec le cerveau d’une smartwatch. Le résultat est l’une des meilleures montres connectées que vous puissiez acheter aujourd’hui, que vous possédiez un iPhone ou un smartphone Android.

Avantages

Écran OLED net Suivi précis de la condition physique et de la santé Le suivi du sommeil/le score de sommeil est utile Fitbit Pay désormais disponible sur tous les modèles Quand cela fonctionne, Alexa est pratique

Les inconvénients

Fitbit OS a encore besoin de beaucoup de travail Pas de GPS intégré Les sangles à dégagement rapide sont pénibles Amazon Alexa est lent et manque de fonctionnalités

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 2.

Fitbit Inspire 2 : le meilleur Fitbit pas cher

Le Fitbit Inspire 2 n’est pas le tracker Fitbit le plus riche en fonctionnalités, mais c’est probablement le meilleur rapport qualité-prix. Il offre un suivi d’activité de base, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et une fonctionnalité GPS connectée pour les coureurs et les cyclistes. Le véritable avantage d’acheter un Inspire 2 est l’année gratuite de Fitbit Premium incluse avec chaque achat. Vous pouvez en savoir plus sur Fitbit Premium dans notre revue complète.

Fitbit Inspire 2

Le nouveau tracker de fitness bon marché de Fitbit

Le Fitbit Inspire 2 est une alternative peu coûteuse au Charge 4, mais la valeur réelle vient de l’année gratuite de Fitbit Premium incluse avec les achats pour les nouveaux utilisateurs.

Avantages

Prix ​​abordable Conception compacte et légère Excellent suivi du sommeil et informations utiles Bon suivi de la fréquence cardiaque Le GPS connecté est un plus

Les inconvénients

Design fade Les boutons latéraux ne répondent parfois pas L’écran pourrait être plus lumineux Valeur discutable en dehors de l’essai Fitbit Premium

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Inspire 2.

Fitbit Ace 3: le meilleur Fitbit pour les enfants

L’un des meilleurs trackers de fitness pour enfants que vous pouvez acheter est le Fitbit Ace 3. Bien qu’il ne soit pas très différent du Fitbit Ace 2, il offre des changements esthétiques majeurs qui, selon nous, plairont à vos enfants.

Nous aimons beaucoup les coloris Black/Sport Red et Cosmic Blue/Astro Green de la Fitbit Ace 3. L’écran tactile est toujours monochrome, mais les nouveaux cadrans animés devraient ajouter une touche supplémentaire au tracker. Fitbit a également ajouté un suivi du sommeil et un mode Ne pas déranger pratique.

Si le prix de l’Ace 3 est trop élevé pour vous, envisagez de consulter le Fitbit Ace 2. Il est généralement en vente sur Amazon pour une remise importante.

Fitbit As 3

Le meilleur Fitbit pour les enfants

Besoin de faire bouger vos petits ? Le Fitbit Ace 3 est l’un des meilleurs trackers de fitness complets pour les enfants. Une autonomie de huit jours, un suivi du sommeil et un design adapté aux enfants ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez envisager l’Ace 3.

Les meilleures alternatives Fitbit

Pourquoi faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg aime les wearables, mais il aime aussi aider les gens à trouver les bons appareils pour répondre à leurs besoins. Il est notre évaluateur de fitness résident chez Android Authority depuis 2016 et a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables.

Grâce à ses tests rigoureux de produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes.

