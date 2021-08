Montres connectées pour coureurs : ce sont les meilleurs modèles en vente en ce moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous aimez faire de l’exercice, en particulier la course à pied, il existe de nombreux modèles de smartwatch qui sont parfaits pour enregistrer toutes vos données de performance sans renoncer aux fonctions d’une smartwatch.

Quelque chose a le sport qui fait que ceux qui le pratiquent finissent toujours par aller plus loin dans leur entraînement, du moins dans la plupart des cas, et aujourd’hui cela implique procurez-vous une bonne montre de sport, si vous pouvez être intelligent.

Ces montres connectées disposent de fonctions telles que la synchronisation des notifications, mais aussi avec des capteurs pour mesurer des données telles que la qualité du sommeil ou les calories brûlées. Les plus avancés calculent même la saturation en oxygène dans le sang et réalisent des électrocardiogrammes.

Si vous voulez une bonne montre connectée pour courir, nous avons rassemblé sept modèles qui sont maintenant en vente, classés du moins cher au plus cher, certains tombant même en dessous de 100 euros.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors de l’achat d’une montre de sport. C’est un secteur dominé par des marques spécialisées telles que Garmin ou Polar, même si dans ce cas nous avons voulu nous concentrer sur des modèles qui ne sont pas exclusivement sportifs.

Montre Huawei

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Cette montre connectée Huawei est la moins chère de toutes celles choisies. Il a le GPS, quelque chose d’absolument essentiel pour mesurer avec précision la distance parcourue, mais il fait plus de choses.

C’est aussi l’une des montres qui mesurent la SpO2, utile pour connaître l’état de vos poumons. C’est en fait à mi-chemin entre un bracelet intelligent et une montre de sport, même si pour les 79 euros que ça coûte sur Amazon et dans la boutique officielle Huawei, ce n’est pas mal du tout.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes qu’il présente est sa batterie, qui atteint relativement facilement 10 jours, même si à mesure que l’utilisation du GPS augmente, sa durée est réduite.

Amazfit GTR 2e

Cette montre connectée nous aidera au quotidien grâce à ses compteurs de fréquence cardiaque, de stress et de qualité du sommeil. Vous serez toujours à la mode grâce à son style classique et intemporel, mais vous pourrez aussi le porter en sport grâce à ses 90 modes sport.

Cette entreprise est assez connue en Espagne pour ses montres intelligentes à bas prix, en particulier des modèles tels que l’Amazfit Bip, qui ont connu un succès retentissant ces dernières années, même si peu à peu, elle a mis en vente des modèles un peu plus complets.

L’Amazfit GTR 2e l’est, son prix est donc un peu plus élevé, bien que pour 108 euros, cela reste une véritable aubaine.

Contrairement à la Huawei Watch Fit, son cadran est rond. Aussi mesure la SpO2 et votre batterie s’éteint après 26 jours dans des conditions optimales, un chiffre difficile à égaler pour tout autre modèle aujourd’hui.

Il dispose de 90 modes sportifs et intègre également Alexa en tant qu’assistant virtuel, au cas où vous souhaiteriez utiliser les commandes vocales au quotidien.

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure montre connectée grâce à sa lunette numérique.

La marque coréenne Samsung est l’un des leaders incontestés du secteur des montres connectées. En particulier, son modèle milieu de gamme est frappant, la Samsung Galaxy Watch Active 2 que nous avons pu analyser et qui nous a laissé un très bon goût dans la bouche.

Son prix n’atteint même pas les 200 euros après des ventes successives qui en ont fait une véritable aubaine, puisqu’on parle du modèle 44mm, le plus gros et le plus cher.

Son écran AMOLED se démarque, très lumineux et parfait pour visualiser toutes les données même en plein soleil.

En plus de mesurer très précisément pratiquement tous les types d’exercice -grâce à son GPS- il intègre quelque chose qui n’est pas habituel dans des montres aussi bon marché : le Puce NFC pour les paiements mobiles avec Samsung Pay.

Garmin Venu SQ

Cette smartwatch a peu à voir avec les principales montres de sport Garmin, et c’est qu’elle se concentre sur un utilisateur plus technique et moins intéressé par les fonctions sportives de modèles beaucoup plus chers.

Bien qu’il n’atteigne pas la hauteur du Fenix, il dispose d’un GPS et de capteurs assez précis pour toutes sortes d’activités, à commencer par la course à pied, bien sûr.

Il coûte actuellement 179 euros grâce à une offre qu’Amazon a activée pour la version blanc et or.

Apple Watch SE

Il s’agit de la montre connectée à bas prix tant attendue d’Apple. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un GPS. De plus, il dispose également de Siri et du détecteur de chute.

Quand Apple a présenté une version “bon marché” de l’Apple Watch, cela n’a pas généré trop d’attentes, mais il est vrai que plus d’un an plus tard, cela reste une option intéressante si vous ne voulez pas et n’avez pas besoin de tous les derniers top- fonctionnalités haut de gamme.

Il possède toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch, à l’exception de certaines comme les électrocardiogrammes. Tout cela pour 299 euros, même si cela dépend largement de la taille du modèle que vous sélectionnez.

Il a des mises à jour pendant un certain temps, donc si vous êtes un fan d’Apple et que votre budget est serré, c’est l’un des meilleurs achats.

Apple Watch Série 6 (GPS + Cellulaire)

Obtenez l’Apple Watch Series 6 Cellular sur Amazon

Nous voulions nous concentrer sur une version de l’Apple Watch Series 6, que nous avons testée et qui est conforme en tous points. Nous parlons de l’édition dotée d’une connectivité mobile LTE, parfaite pour les coureurs en particulier.

Au-delà des avantages, incontestablement excellents, avoir sa montre connectée à internet permet de recevoir des messages, des appels ou d’effectuer des paiements en magasin sans avoir à transporter son téléphone portable.

De cette façon, vous serez beaucoup plus « libre » pour sortir courir et mesurer toutes sortes de données en temps réel.

Il est temporairement abaissé à 429 euros, un bon prix, d’autant plus qu’il gardera sa valeur stable pendant longtemps.

Montre Samsung Galaxy 3

Voir la Samsung Galaxy Watch 3 sur Amazon

Cette montre connectée a tout à regarder de vous à vous à celles d’Apple, à commencer par un prix moins cher : sa version sans LTE ne coûte que 280 euros.

De par sa batterie, sa précision et ses fonctions telles que les électrocardiogrammes, c’est l’une des meilleures montres connectées du moment et aussi l’une des meilleures pour le sport.

Elle n’a rien à envier aux Apple Watch et elles sont également idéales pour les utilisateurs de mobiles Android.

