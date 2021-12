montres qui font des électrocardiogrammes (ECG) : ce sont les meilleures et les moins chères que vous puissiez acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchez une montre connectée qui, comme l’Apple Watch, réalise des électrocardiogrammes, il faut dire que La smartwatch ECG est un club très sélect, même si peu à peu de nouveaux modèles s’ajoutent.

Inutile de dire que les deux dernières Apple Watch sont la référence claire dans cette fonctionnalité, et c’est que cette marque a été l’une des premières à la mettre en œuvre à grande échelle, bien que plus tard d’autres comme Samsung ou Fitbit, de vieilles connaissances du secteur , ont été ajoutés. .

En ce moment Il n’est pas indispensable de dépenser 300 ou 400 euros pour une montre avec un électrocardiogramme. il y a moins cher, même bien en deçà de 100 euros, chose qui surprend quand même.

Vous souhaitez donner le meilleur de vous-même dans votre entraînement sportif ? Les montres connectées de sport seront d’un grand soutien pour y parvenir.

Pour vous faciliter la tâche si vous êtes soucieux de votre santé, nous avons compilé plusieurs de ceux qui offrent cette possibilité dans différents segments de prix.

Tous sont officiellement en vente en Espagne et sont les Les meilleures et les moins chères montres intelligentes d’électrocardiogramme (ECG) que vous pouvez acheter.

Apple Watch série 7

La nouvelle montre connectée Apple nous apporte un écran plus grand avec une luminosité améliorée qui permet de tout voir plus clairement. Un clavier tactile a été ajouté pour mieux taper et sa lunette est beaucoup plus fine pour une finition plus élégante.

Apple Watch série 7La dernière génération de l’Apple Watch est pratiquement identique à l’Apple Watch Series 6, mais avec la différence d’un écran plus grand et de nouvelles couleurs.

Dans notre analyse, vous pouvez voir comment fonctionne la montre, mais sachez que depuis la Série 4, elle dispose de capteurs pour surveiller votre santé, ainsi que d’un électrocardiogramme profitant de sa couronne numérique.

Obtenez une Apple Watch Series 7 en vente pour 399 euros dans un boîtier en aluminium bleu avec un bracelet sport bleu de 41 mm.

Le modèle 45 mm coûte 449 euros dans un boîtier en aluminium blanc étoilé avec un bracelet sport.

Apple Watch série 5 et série 6

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Depuis quelques générations, Apple intègre la fonction ECG dans ses montres. Pas du tout, puisque par exemple la nouvelle Apple Watch SE ne l’a pas, même s’il faut dire qu’elle est bien moins chère que les Series 5 et Series 6.

Ils sont la référence claire dans le secteur des montres connectées, bien qu’objectivement, on puisse affirmer qu’il existe de meilleurs modèles. Question de goût.

Leurs prix restent pour l’instant supérieurs à 300-400 euros, selon la version que vous choisissez.

Si vous avez d’autres questions, nous vous encourageons à lire notre analyse de l’Apple Watch Series 6.

Montre Samsung Galaxy 4

La Galaxy Watch 4 est la montre connectée de Samsung plus axée sur le sport. Il possède une lunette numérique tactile et dispose de 90 surveillances sportives, ainsi que de la certification IP68 et du système WearOS.

Le dernier modèle de montre connectée de Samsung dispose également de la fonction d’électrocardiogramme en Espagne. C’est l’une des nouvelles montres de la marque sud-coréenne et elle dispose de fonctions avancées pour le suivi de la santé et du sport.

Montre Samsung Galaxy 4 C’est une montre en 40mm et 44mm avec un écran SuperAMOLED, 1,5 Go de RAM, contact magnétique et recharge sans fil, WiFi, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 et même avec 4G dans certains modèles.

Vous pouvez trouver cette montre de sport à moins de 250 euros en promo dans sa version 40mm. Si vous voulez la grande version 44mm elle coûte 272 euros, également en promo.

Vous pouvez le connaître en profondeur grâce à notre test de la Samsung Galaxy Watch 4.

Montre Samsung Galaxy 3

Cette montre est le modèle le plus avancé de Samsung à l’heure actuelle, avec un cadran de 41 mm, un GPS et NFC intégrés et un écran AMOLED que vous pouvez personnaliser via TizenOS.

Nous nous tournons maintenant vers ce qui est l’authentique produit phare de Samsung, la montre avec laquelle ils veulent tenir tête à l’Apple Watch, même s’il convient de noter que tout indique que les deux marques s’adressent à des publics fondamentalement différents.

Son prix, de moins de 250 euros, est assez bon marché pour tout ce qu’il a à offrir, à commencer par l’électrocardiogramme, ainsi qu’un écran AMOLED de haute qualité et NFC avec Samsung Pay, entre autres.

Ses capteurs sont aussi l’un des plus précis du marché, en plus de miser sur un design circulaire qui lui donne un look bien plus classique que son principal rival.

Nous avons déjà pu la tester, nous vous encourageons donc à lire notre analyse de la Samsung Galaxy Watch 3.

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure montre connectée grâce à sa lunette numérique.

Ce cas est assez particulier. A son lancement, la Samsung Galaxy Watch Active 2 n’était pas une montre connectée avec ECG, ou du moins elle ne l’avait pas activée, bien qu’il ait la capacité technique.

Son prix, autour de 270 euros pour le modèle 44mm, est ultra-compétitif même dans le contexte actuel.

Lorsque nous avons pu effectuer leur analyse, nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette fonctionnalité, bien que nous ayons fait les autres. Maintenant, l’option ECG a enfin été mise à niveau, elle est donc encore plus intéressante.

C’est déjà une montre avec un excellent rapport qualité/prix, avec un capteur de fréquence cardiaque, une bonne autonomie et même des paiements mobiles avec NFC via Samsung Pay, donc tout simplement l’ECG est la cerise sur le gâteau.

Prixton ECG

C’est de loin La montre intelligente ECG la moins chère de tous les temps, et est-ce que son prix reste inférieur à 50 euros.

La marque Prixton est connue pour ses produits de sport, comme les tapis de course ou les vélos d’appartement, et elle tente désormais sa chance avec une montre connectée conçue pour les sportifs.

Évidemment, ses avantages en termes de batterie, de fonctions intelligentes ou de qualité d’écran n’ont rien à voir avec une Apple ou une Samsung Galaxy Watch, même si pour le prix il présente peu d’inconvénients.

Fitbit Sense

Cette montre mesure des valeurs que peu ont, telles que la température corporelle de la peau ou la SPo2, c’est donc un moniteur avancé pour la santé la plus compétitive.

C’est l’une des principales montres connectées Fitbit du moment, une marque avec une longue histoire dans le secteur des wearables et qui a gagné sa bonne réputation.

Le Fitbit Sense, en plus de l’ECG, dispose également d’un indicateur de saturation en oxygène. Son prix reste un peu plus de 300 euros, cher, mais vaut surement l’investissement.

C’est une montre qui mise sur la santé et le sport, les deux piliers du catalogue Fitbit depuis des années.

De plus, il intègre également toutes les fonctions de son application et de sa communauté, avec des conseils et des entraînements de fitness personnalisés.

Withings ScanWatch

Montre intelligente hybride avec la possibilité d’effectuer des électrocardiogrammes, un suivi sportif, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang.

Withings ScanWatch est un autre exemple de la façon dont Withings est une marque européenne qui mise sur un design classique, mais avec un fonctionnement hybride. Il a des aiguilles et un système mécanique, mais à l’intérieur, vous trouverez des options numériques comme celles d’une montre connectée.

Il a un capteur de fréquence cardiaque, un niveau d’oxygène dans le sang et la possibilité de faire un ECG. Il détecte également automatiquement les sports et affiche des notifications sur son petit écran. Il a tout le bien d’une montre classique, avec le bien d’une smartwatch.

Vous pouvez l’obtenir avec un cadran noir et 42mm pour 249,95 euros. Le même prix sur un cadran blanc. Avec une taille de 38 mm, il coûte 229,95 euros.

Withings Move ECG

Avec la possibilité d’effectuer des électrocardiogrammes, cette montre connectée hybride a l’air beaucoup plus classique que les autres montres connectées, avec des aiguilles d’horloge analogiques.

Withings Move ECG Il s’agit d’une montre intelligente hybride de génération précédente qui a la capacité d’effectuer des électrocardiogrammes.

Ce modèle dispose de l’ECG, mais aussi d’un compteur de qualité de sommeil, de calories brûlées et d’activité physique dans différents sports, jusqu’au GPS, et pour moins de 90 euros !

Évidemment dépend fortement de votre lien de téléphone portable, dans lequel vous pourrez voir toutes les données nécessaires et le résultat de votre électrocardiogramme.

Son application, Health Mate, est presque selon toute probabilité l’une des meilleures de l’industrie.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.