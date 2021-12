montres qui mesurent la saturation en oxygène du sang (SpO2) : ce sont les meilleures que vous puissiez acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

S’il est une tendance qui se consolide dans le secteur technologique, c’est l’engagement des fabricants pour les montres et bracelets intelligents, en se concentrant notamment sur deux aspects : le sport et la santé, étroitement liés dans la plupart des cas.

Ce pari a entraîné une multiplication des appareils capables de mesurer des valeurs liées au bien-être physique, telles que la fréquence cardiaque, le VO2 Max, le niveau de stress ou la saturation en oxygène du sang, quelque chose pour lequel avant il était nécessaire d’utiliser plusieurs appareils différents, mais qui font maintenant des smartwatches pour moins de 100 euros.

Vous souhaitez donner le meilleur de vous-même dans votre entraînement sportif ? Les montres connectées de sport seront d’un grand soutien pour y parvenir.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons compilé plusieurs montres intelligentes qui mesurent la saturation en oxygène dans le sang, également connue sous le nom de SpO2, c’est-à-dire qu’elles ont un oxymètre de pouls.

Cette valeur mesure avec précision la capacité de votre système respiratoire à « remplir » votre circulation sanguine d’oxygène.. Une faible saturation indique généralement des problèmes à court terme, c’est pourquoi de plus en plus de fabricants incluent cette fonctionnalité dans leurs appareils.

Nous avons choisi plusieurs modèles qui évoluent dans des segments de prix assez différents, et c’est que la gamme dans laquelle vous pouvez trouver un compteur SpO2 dans une montre connectée est très large.

Montre Huawei

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Cette nouvelle smartwatch a un design assez particulier, avec un écran AMOLED rectangulaire, adapté pour égayer l’une de ses fonctions vedettes : l’entraînement guidé au format vidéo.

Son prix est actuellement de 59 euros sur Amazon, tandis que dans sa boutique en ligne vous pouvez le trouver pour 49 euros.

Avec lui vous pouvez mesurer de nombreuses valeurs, pas seulement la saturation en oxygène du sang, car avant tout et comme son nom l’indique, c’est un modèle conçu spécialement pour les sportifs.

Il a plus de 10 jours d’autonomie et également un large éventail d’activités sportives quantifiables, quelque 96 au total, donc pratiquement toutes les plus courantes sont là.

Vous pouvez voir ici quelques raisons pour lesquelles il s’agit d’une montre connectée de sport qui en vaut la peine.

Bande d’honneur 5

Le nouveau bracelet intelligent Honor nous permet de surveiller notre activité physique, ainsi que de dormir et de contrôler certaines des fonctions de notre mobile depuis le bracelet. Avec un bon écran et une bonne autonomie, c’est le Honor Band 5.

Dans ce cas, nous parlons d’un bracelet intelligent, pas exactement d’une montre, bien que, à des fins pratiques, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence si vous valorisez d’abord les économies.

Ce bracelet coûte moins de 43 euros et dispose de SpO2, ainsi que d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un suivi de nombreuses activités sportives.

En termes de rapport qualité/prix, force est de constater qu’il n’a pas grand-chose à envier à d’autres modèles similaires, à commencer par son grand rival, le Mi Band 5 de Xiaomi.

Mesurer l’oxygène dans le sang est quelque chose que l’on n’attendrait pas d’un bracelet de moins de 30 euros, même s’il faut dire que son prix officiel est un peu plus élevé.

Montre Huawei GT 2e

Cette montre connectée pour sportifs dispose d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque, bien qu’elle dispose également d’autres fonctionnalités avancées, telles que la mesure du VO2 Max.

On se tourne maintenant vers une smartwatch sportive très intelligente, mais qui se concentre avant tout sur la mesure de valeurs physiques. Il le fait comme peu de ses concurrents, d’autant plus qu’il est assez bon marché : il dépasse à peine les 86 euros de prix.

Elle possède un GPS et un capteur de fréquence cardiaque, elle est idéale pour les sports comme la course à pied et, bien sûr, c’est aussi une montre qui mesure la saturation en oxygène dans le sang.

Pas mal du tout pour le prix qu’il a comme alternative à certaines des montres de sport haut de gamme.

Sa durée de vie de la batterie se démarque, au-dessus de dix jours, l’une des fiertés de Huawei en tant que fabricant de wearables.

Garmin Forerunner 245

Cette montre a GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

Ce modèle est l’une des montres de sport Garmin les moins chères, une marque bien connue de tous les sportifs qui pratiquent la course à pied ou le triathlon et qui apprécient leur entière confiance.

En plus de mesurer la SpO2, il dispose également de la mesure VO2 Max, deux valeurs qui vous permettront de vous faire une idée assez précise de votre condition physique, et tout ça pour 189 euros, un prix ajusté si on prend en compte ce que CA offre.

Il a bien sûr un GPS et une autonomie de plus d’une semaine, mais pas seulement, mais il comprend des séances d’entraînement et des séances personnalisées gratuites de Garmin.

C’est un bon investissement si vous êtes soucieux de vos performances et que vous souhaitez vous améliorer à court terme.

Fitbit Versa 3

Montre intelligente pour athlètes avec suivi sportif, GPS, capteur de fréquence cardiaque et niveau d’oxygène dans le sang. L’une des meilleures montres pour faire toutes sortes de sports et maintenir une vie active.

Fitbit est une autre des marques de référence en matière de montres, puisqu’elle vend depuis de nombreuses années plusieurs des wearables les plus précis du marché.

Votre Fitbit Versa 3 Ce n’est pas moins, et a peu à envier aux autres montres connectées haut de gamme. La meilleure chose est que dans certains magasins, vous pouvez l’acheter pour environ 155 euros, une véritable aubaine.

C’est l’un des meilleurs appareils en matière d’analyse de la fréquence cardiaque en temps réel, ajoutant également la saturation en oxygène du sang susmentionnée.

Il comprend également des applications de différents sports que vous pouvez installer, ainsi qu’un assistant virtuel pour choisir entre Alexa et Google Assistant.

Montre Huawei GT 2 Pro

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Cette montre connectée est l’un des grands paris de Huawei en ce moment. Comme son nom l’indique, il est une version Pro de la Watch GT2 qui s’améliore sur plusieurs points et dont le prix est de 169 euros dans la boutique officielle, même s’il vous faudra d’abord appliquer le code de réduction ANWGT2PA.

En plus de la SpO2, il comprend des fonctions telles que VO2 Max et de nombreuses sphères que vous pouvez personnaliser et qui affichent des données météorologiques ou même des constellations.

Surtout, il se distingue par son design en acier inoxydable haut de gamme, qui lui donne un look classique bien qu’il s’agisse de l’une des meilleures montres connectées que vous puissiez acheter actuellement.

Nous passons ici en revue ses caractéristiques les plus importantes.

Samsung Galaxy Watch4

La Galaxy Watch 4 est la montre connectée de Samsung plus axée sur le sport. Il possède une lunette numérique tactile et dispose de 90 surveillances sportives, ainsi que de la certification IP68 et du système WearOS.

Ce modèle Samsung est aujourd’hui son fleuron et toute une torpille contre la ligne de flottaison de l’Apple Watch, auquel il n’est pas en reste sur pratiquement rien, bien que son prix soit bien inférieur : 199 euros pour le moment.

Par exemple, il possède déjà l’une des fonctions vedettes des montres Apple, celle de faire des électrocardiogrammes, qui complète ainsi un ensemble de caractéristiques liées à la santé la plus solide.

De plus, il a tout ce qu’on peut demander à une montre connectée à ce stade, et avec le sceau de qualité de Samsung, une entreprise qui excelle dans ce secteur depuis de nombreuses années.

Nous avons eu l’occasion d’analyser ce Samsung Galaxy Watch 4 et voici les résultats.

Fitbit Sense

Cette montre mesure des valeurs que peu ont, telles que la température corporelle de la peau ou la SPo2, c’est donc un moniteur avancé pour la santé la plus compétitive.

Contrairement aux autres modèles Fitbit, la Sense est une montre pratiquement 100% orientée santé, et la preuve en est que En plus de mesurer la saturation en oxygène dans le sang, il mesure également des éléments tels que la température de la peau.

En théorie, la fonction de réalité des électrocardiogrammes est également à venir, même si tout cela a un coût : 229 euros.

Ce n’est en aucun cas le modèle le plus abordable, même pas dans le catalogue Fitbit, mais compte tenu de ses caractéristiques, on peut dire qu’il s’agit d’un prix ajusté.

Au-delà de la mesure des valeurs de santé, c’est une montre de sport avec de très bonnes performances.

Apple Watch série 7

La nouvelle montre connectée Apple nous apporte un écran plus grand avec une luminosité améliorée qui permet de tout voir plus clairement. Un clavier tactile a été ajouté pour mieux taper et sa lunette est beaucoup plus fine pour une finition plus élégante.

Nous arrivons maintenant au modèle qui prépare sans aucun doute le terrain pour le reste de l’industrie, à juste titre ou non. Lancée en octobre 2021, la Watch Series 7 améliore la capacité et la précision de la batterie, doublant ainsi son engagement envers les fonctionnalités des versions précédentes.

On se réfère par exemple à alertes au bruit, aux chutes et aux électrocardiogrammes, auxquels s’ajoute désormais la mesure de la saturation en oxygène. Evidemment, ce n’est pas exactement bon marché : sa version la plus abordable passe à 399 euros en promo.

L’édition 45 mm coûte un peu plus cher, mais pas trop. Tout dépend de la taille de votre poignet.

Garmin phoenix 6X Pro

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

Last but not least, celui qui c’est probablement la meilleure montre de sport du moment, ou du moins l’une des meilleures. Il s’agit de Garmin et son prix est assez élevé, même s’il est généralement en vente à moins de 490 euros.

Il va sans dire qu’il est l’un des plus complets lorsqu’il s’agit de mesurer l’allure, la vitesse, les foulées et les seuils d’oxygène et de lactate, tout ce dont vous avez besoin pour savoir en temps réel comment votre corps réagit à l’exercice.

De plus, il a quelque chose de très intéressant, c’est qu’il estime combien de temps cela devrait vous prendre pour terminer une série ou une course, afin que vous puissiez « rivaliser avec vous-même ».

Cela en fait une excellente montre de sport pour courir, surtout si vous vous entraînez seul.

