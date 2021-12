Montrez à votre Capricorne une certaine appréciation avec ces 8 cadeaux parfaits

ET! fait une commission sur les achats. Les marques présentées sont partenaires de NBCUniversal Checkout. Nous avons créé ce contenu et sélectionné ces produits parce que nous les aimons et espérons que vous aussi. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Bonne saison du Capricorne à tous ! Si vous êtes vous-même Capricorne, joyeux anniversaire ! Que vous magasiniez pour quelqu’un dans votre vie ou que vous cherchiez à vous offrir des cadeaux liés au zodiaque, nous avons créé un guide de cadeaux Capricorne rempli de produits qui sauront plaire à coup sûr.

Le Capricorne, également connu sous le nom de chèvre de mer du zodiaque, est un signe du zodiaque terre-à-terre et très pratique. Ils sont gouvernés par Saturne, la planète des responsabilités, de la structure et des restrictions, ils sont donc matures, travailleurs et très ambitieux.

Si vous voulez leur offrir quelque chose qu’ils vont adorer, Narayana Montúfar, astrologue et auteur de Moon Signs: Unlock Your Inner Luminary Power, suggère de trouver des choses qui les aideront à améliorer leur vie. Cela pourrait être un gadget intéressant qui rend leur vie tellement plus facile ou un beau bijou qu’ils peuvent porter encore et encore.

« C’est un signe du zodiaque qui valorise vraiment la qualité à la quantité, alors ils veulent quelque chose qui durera à l’épreuve du temps », a déclaré Narayana à E! Des nouvelles. « Au lieu d’aimer les objets « amusants », ils aiment les choses utiles et bien construites. »

D’un foulard en soie à usages multiples à un magnifique rouge à lèvres dans leur teinte puissante, ce sont les meilleurs cadeaux à offrir au Capricorne dans votre vie.