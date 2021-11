Montrez Alexa avec jusqu’à la moitié de ces offres Echo Show

Il est inévitable que votre maison devienne une maison intelligente à un moment donné, que vous utilisiez un thermostat Nest ou des lumières intelligentes. Les meilleures offres du Black Friday sur les accessoires pour la maison intelligente englobent à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter, des routeurs Wi-Fi aux sonnettes. Mais pour ceux qui veulent commencer simplement : un hub de maison intelligente comme l’Echo Show est fait pour vous, et vous pouvez l’obtenir à un très bon prix dès maintenant.

Peu importe si vous voulez un modèle plus ancien comme l’Echo Show 5 ou un modèle plus récent comme l’Echo Show 8, ces offres vous couvriront. Vous pouvez même obtenir un modèle adapté aux enfants avec 1 an d’Amazon Kids+ inclus, permettant d’accéder à plus de 15 000 vidéos, jeux, livres audio, stations de musique et plus encore.

Améliorez votre maison intelligente avec l’Echo Show à prix réduit

Echo Show 8 (1re génération) | 50 $ de rabais



L’Echo Show 8 (1re génération) a à peu près tout ce dont vous avez besoin pour commencer à contrôler votre maison intelligente. Avec un écran de 8 pouces et Amazon Alexa, vous pouvez regarder des films, la télévision et plus encore sur simple demande. Vous pouvez également gérer votre maison intelligente et régler vos lumières ou vos thermostats sans lever le petit doigt.

60 $ sur Amazon

Echo Show 8 (2e génération) | 40 $ de rabais



L’Echo Show (2e génération) ressemble beaucoup à la 1re génération, mais avec un processeur et une caméra améliorés. Il peut exécuter toutes les mêmes fonctions et dispose également d’un écran tactile HD de 8 pouces. Si un modèle plus ancien ne vous convient tout simplement pas, alors dépenser un peu plus pour l’Echo Show (2e génération) est la voie à suivre.

90 $ sur Amazon

Echo Show 8 (2e génération) avec support réglable | 43 $ de rabais



Vous obtenez l’Echo Show 8 (2e génération) avec un support réglable dans cet ensemble. Le support ajoute une prime au prix, ce qui facilite l’installation de l’appareil n’importe où dans votre maison. Il utilise une fixation magnétique sécurisée pour être retiré facilement mais ne basculera pas de sitôt.

112 $ sur Amazon

Echo Show 5 (2e génération) | 40 $ de rabais



Vous obtenez un écran plus petit avec l’Echo Show 5, mais il fait toujours le travail. Doté d’un appareil photo 2MP et de la prise en charge Alexa, vous pouvez l’utiliser pour appeler des amis et discuter en vidéo quand vous le souhaitez. L’écran plus petit est également parfait pour les photos, le transformant en un cadre numérique d’images rotatives.

45 $ sur Amazon

Echo Show 5 (2e génération) Enfants | 45 $ de rabais



Et pour les enfants de votre famille, Amazon vend un Echo Show 5 spécialement pour eux. L’année incluse d’Amazon Kids+ donne accès à des milliers d’émissions, de musique et de jeux adaptés aux enfants. Les parents peuvent même fixer des limites de temps pour que les enfants ne passent pas toute la journée dessus, et Alexa est programmée uniquement pour donner des réponses adaptées aux enfants.

50 $ sur Amazon

Il existe un modèle Echo Show pour à peu près tout le monde, et c’est le cadeau de vacances parfait en raison de sa polyvalence. Peut-être que vous voulez quelque chose dans votre cuisine pour vous donner des recettes, ou peut-être avez-vous simplement besoin d’un appareil qui joue de la musique pendant que vous faites les tâches ménagères. Quoi qu’il en soit, vous pouvez désormais obtenir un Echo Show pour beaucoup moins cher que d’habitude.

