Montrez la fierté de votre développeur avec des fonds d’écran et des cadrans de la WWDC21

Ce matin, Apple a finalement annoncé la WWDC 2021, qui se déroulerait la semaine du 7 juin dans un format entièrement en ligne, comme l’année dernière. Les illustrations d’Apple pour la conférence de cette année présentent de superbes designs 3D Memoji inspirés du mème Craig Federighi qui est sorti de l’introduction Apple Silicon de l’année dernière sur Mac. Nous avons créé de nouveaux fonds d’écran amusants pour iPhone et de nouveaux cadrans pour Apple Watch pour célébrer cette annonce. Vous pouvez les télécharger ci-dessous!

Il y a quelques personnages Memoji différents qu’Apple a inclus dans l’illustration de la WWDC 2021. Vous pouvez tous les parcourir sur Apple.com. Nous avons compilé quelques modèles différents pour ces fonds d’écran. Il y en a un pour chacun des quatre personnages Memoji, y compris celui des étudiants. Il y a aussi une ombre abstraite un et deux fonds d’écran dégradés de près.

Les fonds d’écran sont optimisés pour l’iPhone 12 Pro Max mais fonctionneront parfaitement sur tous les modèles d’iPhone. Ils sont vraiment beaux sur les écrans OLED avec leurs noirs profonds. Nous avons également inclus des images optimisées pour Apple Watch, idéales pour le cadran de la montre Photos. Si vous les incluez tous dans un seul album, vous pouvez faire défiler le visage Photos à chaque fois que vous levez le poignet.

Pour télécharger ces fonds d’écran et regarder les visages, appuyez simplement dessus et maintenez-les enfoncés et enregistrez-les dans votre photothèque. Si vous souhaitez utiliser les visages Apple Watch, ajoutez simplement un visage Photos à votre montre et sélectionnez ces images pour remplir le visage.

