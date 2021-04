Montrez-nous le chemin: Peter Frampton en 20 chansons

Nous célébrons l’un des guitaristes rock et chanteurs-écrivains les plus éminents de Grande-Bretagne, avec un…En 20 chansons playlist pour Peter Frampton.

Dans une carrière d’une telle longévité, dans laquelle le maître anglais a enregistré tant de records depuis son adolescence, il y aura autant de versions de la liste de lecture que Frampton en a de fans. Ce sont quelques-unes des meilleures performances vocales et de guitare de Peter, généralement, mais pas toujours, de ses propres compositions. Bien sûr, nous vous invitons à nous dire vos propres favoris.

Né à Bromley le 22 avril 1950, Frampton était l’un des innombrables disciples de Hank B. Marvin à se tourner vers une carrière musicale inspirée par le pionnier de la guitare des Shadows. Peter était dans des groupes avant même d’être adolescent, mais c’est un membre du troupeau qu’il a vraiment touché la conscience nationale pour la première fois.

De leur série de sorties convaincantes pour Parlophone et Fontana, nous présentons le grand succès de 1967 «From The Underworld» et un avant-goût de la précocité de Frampton en tant qu’écrivain, l’atmosphère «On Your Own». Steve Marriott l’a ensuite invité à être co-fondateur des bastions rock britanniques Tarte humble, tandis que Frampton gagnait simultanément l’approbation de personnalités fondamentales telles que George Harrison. A 20 ans à peine, il a joué sur George’s triple album sans égal Tout doit passer.

Le mandat de Frampton avec Humble Pie a donné quatre albums studio, puis un adieu en direct épique sous la forme de la sortie de 1971 Rockin ‘The Fillmore. Avec son travail de guitare lyrique et injecté de carburant et son écriture vitale, il a joué un rôle clé dans l’ascension de Humble Pie pour devenir l’une des grandes attractions rock de l’époque, en particulier en Amérique.

Un vent de changement

Puis, comme le disait le premier titre de l’album solo de Peter, le moment est venu pour le Wind Of Change, son premier album solo, sorti en 1972. La liste de lecture comprend deux chansons de cet album qui sont devenues mondialement connues dans le cadre de Frampton Comes Alive quatre ans plus tard, «It’s A Plain Shame» et «All I Want To Be (Is By Your Side) . »

Il en va de même pour la version originale, à partir de Camel de Frampton de 1973, de l’hymne en direct «Do You Feel Like We Do». L’original «Doobie Wah», une autre coupe du vendeur en direct de plusieurs millions de dollars, est présenté dans Somethin’s Happening, qui comprenait également le numéro fin du titre. Alors qu’il continuait à ouvrir la voie à l’explosion de sa carrière, Frampton de 1975 arborait le point culminant «Nowhere’s Too Far (For My Baby)».

Le talkbox parle

Les célèbres succès de Comes Alive, qui ont fait de Frampton un nom vraiment connu et la technique de guitare talkbox un son très apprécié dans le monde entier, sont ici dans toute leur gloire. Il en va de même pour son hit Billboard Hot 100, la chanson titre de I’m In You album de suivi, un single n ° 2 à l’été 1977. Cet album a également donné une autre indication de l’amour de Frampton pour la musique soul classique, comme dans son Couverture US Top 20 de Stevie Wonder“Signé, scellé, livré (je suis à vous).”

Il y a des visites à des versions ultérieures telles que Where I Should Be, certifié or aux États-Unis de 1979 et le jeu de 1981 Breaking All The Rules. Et, au fil des années, Frampton s’est non seulement maintenu contemporain, sortant constamment du nouveau matériel de studio et jouant en direct, mais est devenu une énorme source d’inspiration pour une autre génération de notables de la guitare rock aux influences blues et soul.

Merci Hank

En 2006, il sort son premier album instrumental, Fingerprints, qui offre la chance de travailler avec de nombreux esprits et influences apparentés. Délicieusement, Hank Marvin était parmi eux, rejoignant les camarades Shadow Brian Bennett et Frampton sur «My Cup Of Tea». Pendant ce temps, Cornerstones a présenté les anciens et les anciens Pierres qui roulent sous la forme de Charlie Watts et Bill Wyman. La récompense était un Grammy pour le meilleur album instrumental pop.

Il y a des morceaux de la référence autobiographique de 2010 à sa propre éducation, Thank You Mr. Churchill, et 2014’s Hummingbird In A Box. La chanson titre de ce projet démontre amplement sa brillance en tant que joueur acoustique, et branché ou non, Peter Frampton est l’un des plus grands.

Écoutez le meilleur de Peter Frampton sur Apple Music et Spotify.