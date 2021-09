Montrez votre amour pour Metroid Dread avec ces accessoires de commutateur sous licence officielle

Si l’édition spéciale super sophistiquée de Metroid Dread n’est pas assez excitante, il y a maintenant encore plus de cadeaux à acheter qui vous permettront de vraiment célébrer la sortie du jeu le mois prochain.

Du fabricant d’accessoires PowerA, un tout nouveau design de contrôleur et un boîtier Switch avec des illustrations Metroid Dread devraient être lancés juste après la sortie du jeu en octobre. Ils sont tous deux disponibles sur Amazon US au moment où nous parlons (le contrôleur coûte 27,99 $ et le boîtier 12,99 $) et seront expédiés à partir du 15 octobre.

Le contrôleur provient de la gamme filaire de PowerA, doté de boutons mappables, d’une prise audio de 3,5 mm et d’un câble USB de 3 m; le boîtier peut abriter votre Switch, Switch Lite ou même le nouveau OLED, et a de la place pour dix cartouches.

Nous n’avons pas encore vu ces nouveaux articles apparaître en Europe, mais toute personne qui pré-commande Metroid Dread sur le My Nintendo Store UK participera à un tirage au sort pour les gagner.

