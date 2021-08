Montrez votre montre connectée : la TicWatch Pro avec 4G tombe à seulement 169 € chez Amazon, soit une remise de 43% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

TicWatch est l’une des marques de montres intelligentes les plus en vue, avec plusieurs modèles haut de gamme qui rivalisent avec les meilleurs. L’un d’eux est également considérablement réduit dans le prix.

L’achat d’une montre connectée aujourd’hui est devenu un processus très complet, mais également satisfaisant. C’est complexe car il y a beaucoup de modèles à vendre, même s’il est vrai qu’ils deviennent de plus en plus complets et moins chers, et c’est une très bonne nouvelle.

Un exemple de cette dynamique par laquelle Chaque fois qu’il y a des montres connectées moins chères, c’est la TicWatch Pro 4G / LTE, un modèle très complet à tous égards dont le prix a désormais baissé de pas moins de 130 euros. Il reste temporairement compétitif à 169 euros.

Cette smartwatch TicWatch est assez complète et dispose d’une connectivité mobile. Il dispose même de NFC pour effectuer des paiements mobiles avec Google Pay, entre autres fonctions.

Cette smartwatch n’a pas grand-chose à envier à d’autres modèles bien plus chers, comme l’Apple Watch Series 6 ou la Samsung Galaxy Watch3, et le logiciel TicWatch est l’un des meilleurs du moment.

Il offre toutes sortes d’options sur son écran couleur, comme une personnalisation exhaustive de sa sphère ou la synchronisation des messages de toutes sortes d’applications, des appels vers Telegram ou WhatsApp, en passant par Gmail et les services bancaires, par exemple.

Tout cela peut se faire indépendamment, et comme son nom l’indique, ce modèle Il dispose d’une connectivité 4G, il ne dépend donc pas du téléphone mobile pour se connecter à Internet.

De plus, au sens d’une montre connectée sportive, c’est aussi l’une des meilleures, car elle intègre un GPS et des dizaines de modes sportifs, qu’elle détecte et quantifie intelligemment, avec une assez bonne précision.

L’un des rares inconvénients est qu’avec une utilisation normale, faire du sport et recevoir et répondre aux notifications, la durée de vie de la batterie est assez limitée. Normalement, il reste en 24 à 48 heures, en dessous de ce que proposent déjà d’autres modèles similaires.

