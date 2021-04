Montrez votre Smart Home avec cette ampoule WiFi à 8,49 € proposée par Amazon et compatible avec Alexa | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La première étape pour rendre notre maison intelligente est d’acheter une ampoule, un investissement minime, mais qui a de nombreuses possibilités pour rendre nos pièces totalement différentes, avec différentes nuances de couleur et avec des ampoules qui répondent à nos commandes.

Et l’ampoule TP-Link Tapo est à LED et en plus elle fonctionne avec le Wi-Fi, et le meilleur de tous est qu’elle est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché tels qu’Alexa et Google Assistant, ce qui rend les choses beaucoup plus facile pour nous.

Cette ampoule LED intelligente Tapo est donc en vente à seulement 8,49 €, un produit vendu et expédié par Amazon lui-même que vous pouvez recevoir chez vous la semaine prochaine.

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler à partir de l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

Cette ampoule LED intelligente avec Wi-Fi à 8,49 € est réduite à 2,69 € par rapport à son prix précédemment marqué, ce qui en fait une valeur sûre et plus encore avec l’énorme durabilité de ce type de produits qui peuvent être chez nous plusieurs mois auparavant. ils se vendent.

C’est une ampoule réglable, que vous pouvez même contrôler par la voix, et grâce à l’application dédiée que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone mobile, vous pouvez même gérer une minuterie et également des horaires, étant également très facile à configurer en seulement une minute.

Comme nous l’avons commenté, cela fonctionne à la fois avec Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui nous permettra de gérer différentes commandes vocales pour changer, par exemple, la couleur de la lumière ou l’atténuer pour l’adapter à la taille des pièces ou à l’heure. du jour.

