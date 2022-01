Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope ont une altercation à la mi-temps

Le gardien des Wizards de Washington Kentavious Caldwell-Pope et le centre Montrezl Harrell ont eu une altercation physique à la mi-temps de la victoire à domicile de mardi soir contre le Thunder d’Oklahoma City et leur lutte devait être séparée par des coéquipiers, selon des sources à .

Source : Shams Charania @ .

Les coéquipiers des Wizards Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope ont dû être séparés après s’être battus à la mi-temps.

➡️ https://t.co/1PpigiOYzM pic.twitter.com/mj4HOczfVL – 00h41

Kentavious Caldwell-Pope a saisi le rebond du 3 points de Josh Giddey (bloqué par Montrezl Harrell) avec environ 2,5 secondes à jouer à la mi-temps. Difficile d’imaginer une passe et un tir pourrait être exécuté aussi rapidement. Néanmoins, Trezz voulait le ballon après une fuite. pic.twitter.com/JOKYdIZucN – 00h33

Cela semble être la fin de la première mi-temps qui a conduit à une apparente altercation à la mi-temps entre Montrezl Harrell et KCP, comme l’a rapporté @Shams Charania. Vous pouvez voir Harrell et KCP commencer à parler en se rendant aux vestiaires. pic.twitter.com/hoXaHMecMF – 00h06

Sources: Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell des Wizards ont eu une altercation physique à la mi-temps de la victoire à domicile de mardi soir contre le Thunder et ont dû être séparés par des coéquipiers.

Détails : theathletic.com/news/wizards-m… – 23h43

Finale : Wizards 122, Thunder 118

Kuzma : 29 pts., 5 reb., 3 asst.

Dinwiddie : 22 pts., 3 reb., 10 asst.

Caldwell-Pope : 16 pts., 3 réb., 3 asst.

Gilgeous-Alexander : 32 pts., 3 reb., 8 asst.

Points dans la peinture : Wizards 64, Thunder 64 – 21h23

Si OKC était au milieu d’une course aux séries éliminatoires, ce KCP encaissé 3 serait exaspérant pour les fans de Thunder.

Comme OKC est au milieu d’une course Paolo, ce KCP banked 3 réjouissait les fans de Thunder. – 21h20

Ken-bank-ious Caldwell-Pope – 21h14

Les sorciers gâchent absolument leur défense et donnent à Shai Gilgeous-Alexander le traitement du tapis rouge pour le match nul à 118

Kentavious Caldwell-Pope se rattrape avec un 3 en retard dans le chronomètre des tirs – 21h13

Un pas de côté à 3 points sur le verre par Kentavious Caldwell-Pope a donné aux Wizards une avance de 121-118 sur le Thunder avec 30,8 secondes à jouer au quatrième quart. – 21h13

Mi-temps : OKC 61, Wizards 58

Kuzma : 16p

KCP : 11p

Harrell : 10 h à 20 h 06

Mi-temps : Thunder 61, Wizards 58

Kuzma : 16 pts., 1 réb., 1 asst.

Caldwell-Pope : 11 pts., 2 reb., 2 asst.

Dinwiddie : 6 pts., 4 reb., 5 asst.

Gilgeous-Alexander : 18 pts., 3 asst.

Dort: 12 pts., 2 asst.

FG%: Wizards 55%, Thunder 48% – 20h04

Vous pensez que Montrezl Harrell est heureux d’être de retour ? – 19h34

L’attaquant des Wizards Montrezl Harrell est arrivé au match d’aujourd’hui avec un masque facial à LED Chemion qui affiche le message «Je suis de retour» après son retour du protocole de santé et de sécurité.

pic.twitter.com/kVjlyxjbAo – 17h42

Les partants des Wizards ce soir contre le Thunder : Spencer Dinwiddie, Corey Kispert, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Daniel Gafford. – 17h39

Avec Beal out Wizards lancera Corey Kispert avec Dinwiddie, KCP, Kuz, Gafford. – 17h21

Si vous êtes dans la région de #TheDistrict aujourd’hui ce soir, venez au match et montrez-nous votre amour. Nous avons besoin que votre énergie dans le bâtiment ait l’air un peu basse du point de vue de la télévision ! @Washington Wizards – 11h42

C’est les gars du jeu de balle – 23h47

La Géorgie a pris tout son élan, c’est fini – 23h43

Pas allé mentir, QU’EST-CE QUE JE M’OBTENIR POUR MON ANNIVERSAIRE ! – 20h03

Comme prévu, Montrezl Harrell reviendra demain contre le Thunder, viennent d’annoncer les Wizards. Il avait manqué un certain temps en raison des protocoles de santé et de sécurité. – 17h37

Montrezl Harrell sort des protocoles mais n’a pas pu se rendre à Orlando à temps pour le match d’aujourd’hui. Davis Bertans (entorse du pied) est disponible.

Unseld espère que Thomas Bryant (ACL) reviendra la semaine prochaine. – 16h49

Montrezl Harrell vient de sortir des protocoles aujourd’hui et n’a pas pu se rendre à Orlando à temps pour le match de ce soir, a déclaré Wes Unseld Jr.. Davis Bertans (entorse au pied) est disponible pour jouer, a déclaré Unseld. – 16h43

Wes Unseld Jr. dit que Rui Hachimura est disponible et s’attend à ce qu’il joue. Ce serait sa première saison. Hachimura a raté le premier 39 G cette saison pour des raisons personnelles.

Unseld Jr. avait indiqué que Hachimura ferait ses débuts lors de ce voyage sur la route. Montrezl Harrell, quant à lui, est OUT. – 16h42

Des sources ont déclaré que Harrell s’était fâché contre Caldwell-Pope pour ne pas lui avoir passé le ballon de basket sur un jeu avant la fin de la première mi-temps, et les deux ont commencé à maugréer pendant la marche vers les vestiaires. Alors que les deux mots échangeaient, Harrell et Caldwell-Pope se sont tournés l’un vers l’autre – sans aucun lien – et se sont empêtrés avant que leurs coéquipiers ne les séparent, ont indiqué des sources. -via . / 12 janvier 2022

L’Athletic a appris qu’un problème central est qu’au moins plusieurs joueurs ont des inquiétudes concernant la direction et la structure de l’offensive de l’équipe, en particulier si eux, en tant qu’individus, et par extension l’équipe dans son ensemble, sont placés dans les meilleures positions pour réussir. Au fur et à mesure que la confiance en l’offensive a diminué, les joueurs ont fait moins d’efforts et moins d’attention aux détails du côté défensif, domaine sur lequel le personnel d’entraîneurs a mis l’accent depuis le début du camp d’entraînement. -via . / 19 décembre 2021

« En fin de compte, c’est comme le vieil adage : ‘Tu dois jeter une noix à un écureuil’ », a déclaré le centre Montrezl Harrell. «Nous ne disons pas de nous le jeter et de nous débarrasser de l’iso et d’aller faire notre truc. Non. Mais en même temps, ressentons-le, pas seulement en rebondissant et en le donnant ensuite à un gardien. Non, laissez-nous toucher tôt pour prendre une photo. Donnons-nous quelque chose pour que nous nous sentions aussi impliqués dans le jeu. » -via . / 19 décembre 2021