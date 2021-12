Montrezl Harrell prend une photo de 5 mots chez les sorciers

Le grand homme des Washington Wizards, Montrezl Harrell, a fait beaucoup de gros titres la saison dernière à cause de ses tirs répétés contre son équipe d’alors, les Lakers de Los Angeles.

À maintes reprises, il faisait exploser l’équipe au hasard sur les réseaux sociaux.

Lorsque les Lakers l’ont finalement échangé aux Wizards pendant l’intersaison, beaucoup se sont demandé comment il ferait avec sa nouvelle équipe. L’histoire se répéterait-elle ou trouverait-il enfin la paix ?

Pendant un certain temps, Harrell a semblé très à l’aise à DC. Il s’est même mis sur la bonne voie pour battre un record de 36 ans parce qu’il jouait bien.

Malheureusement, cette semaine, les choses ont basculé.

Après un début de saison très chaud, la dynamique des Wizards s’est un peu ralentie. Dans l’état actuel des choses, l’équipe a une fiche de 4-6 lors de ses 10 dernières sorties. Bien qu’ils aient commencé l’année au sommet de la Conférence de l’Est, ils sont maintenant précaires au classement des cinq têtes de série, à seulement deux matchs des Boston Celtics, 10 têtes de série.

À la suite de la défaite, la patience de Harrell semble s’être émoussée. Voici ce qu’il a posté sur Twitter suite à la dernière déception de son équipe :

C’était amusant tant que ça a duré! – Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) 9 décembre 2021

Harrell est clairement un gars très émotif. Mais à un moment donné, il faut se détendre. Il y a une raison pour laquelle il s’est tellement aliéné ses coéquipiers des Lakers que l’un d’eux n’a même pas pris la peine de l’inviter à son mariage.

Au cours d’une saison, il y aura des hauts et des bas. Harrell serait sage de le reconnaître et de gérer les épreuves et les tribulations un peu plus gracieusement.

