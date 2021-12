Montserrat Oliver révèle qu’il a perdu la vue et se fait opérer | Instagram

Le célèbre conducteur Montserrat Oliver a récemment annoncé qu’il avait perdu la vue à cause du virus et qu’il subissait actuellement une intervention chirurgicale, une nouvelle qui inquiète sans aucun doute beaucoup.

Oliver a déclaré il y a quelques mois qu’il avait perdu la vue un peu après avoir souffert Covid-19 et maintenant il a subi une intervention chirurgicale.

Montserrat Oliver est un célèbre mannequin et animateur de télévision qui, il y a quelques mois, a attrapé Covid-19 et a malheureusement eu conséquences cela affectait sa vue à un point tel qu’il ne pouvait plus reconnaître les gens ou les choses de près.

A noter qu’il n’y a pas si longtemps, elle avait été interviewée après l’ouverture d’un restaurant dont elle était marraine.

Et c’est là que la mannequin et animatrice Montserrat Oliver a fait connaître les conséquences que la maladie lui a laissées ; Bien qu’il ait souligné que cela ne l’avait pas frappé si fort, il a dû opérer pour retrouver sa vision.

Dieu merci, cela ne m’a pas frappé si fort, j’ai eu des cicatrices que vos cheveux tombent un peu, que je ne pouvais pas bien voir d’un œil, que j’ai dû opérer, mais tout va bien », a déclaré Montserrat Oliver, ajoutant qu’il vaut mieux vivre bien, avec responsabilité, que d’être enfermé dans la peur et de ne pas vivre.

C’est ainsi qu’il a fait remarquer qu’il ne voyait pas très bien de près, pourtant, il le comprend, puisque plus on est âgé, moins on voit.

La conductrice a raconté les affectations selon lesquelles elle était infectée par le Covid-19 : « du coup, du jour au lendemain, je ne savais plus ce que je voyais au téléphone portable, si c’était un chien ou un humain. J’ai dit ‘qu’est-ce qui m’arrive’, puis ils m’ont dit ».

Non, tu sais quoi, l’œil a été accéléré, alors on t’opère, on te met une lentille et tu évites l’opération quand tu seras plus âgé ».

De cette façon, un œil a été opéré au départ et vous verrez bientôt si l’autre est également fait, car maintenant vous voyez très bien de près mais malheureusement pas très bien de loin (avec les opérés).

Avec le non opéré, je ne vois pas bien de près, mais je vois très bien de loin », a-t-il ajouté.

D’autre part, il y a quelques mois, Montserrat Oliver a provoqué la polémique en révélant qu’il avait déjà son testament prêt et s’il souhaitait adopter un bébé avec Yaya Kosikova, sa femme.

Il convient de noter que ces déclarations ont été faites dans une interview pour le programme « Hoy » et c’est là que Montserrat Oliver a également avoué que les bénéficiaires de sa volonté changeaient d’année en année, en fonction des situations qui se produisent dans sa vie.