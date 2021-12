Monty Panesar se souvient des brutales sessions de filet de Kevin Pietersen et donne des conseils à Jack Leach après que la démolition d’Ashes a vu l’Angleterre utiliser Ollie Robinson et Dawid Malan pour tourner

Alors que James Anderson arrivait au pli le cinquième jour du deuxième test des cendres à Adélaïde, les esprits ne pouvaient s’empêcher de revenir à Cardiff en 2009.

Aux côtés de Monty Panesar, les tailenders ont résisté à 69 des meilleures livraisons que l’Australie pouvait leur lancer, sauvant ainsi le match.

.

L’Angleterre a besoin d’une plus grande évasion pour éviter de perdre les cendres contre l’Australie cet hiver

Aujourd’hui, cela les rendrait plus résistants que vos ouvreurs anglais moyens.

Il ne devait pas y avoir de répétition de 2009 pour Anderson, mais franchement, c’était comme si les hommes de Joe Root étaient menés 2-0 bien avant cela.

Au cours d’une tournée caractérisée par la panique et des décisions douteuses, la vue du couturier Ollie Robinson et des employés à temps partiel Dawid Malan et Joe Root tous en train de jouer au bowling a vraiment capturé une humeur chaotique et désastreuse.

Pendant tout ce temps, les vrais fileurs Jack Leach et Dom Bess regardaient de loin, probablement aussi perplexes que le reste d’entre nous, y compris l’ex-offie anglais Panesar.

S’adressant à talkSPORT.com, il a déclaré: «Cela a été assez déroutant, certains des problèmes de sélection qu’ils ont rencontrés.

.

Robinson est passé de sertisseur à fileur à un moment donné à Adélaïde

« J’ai senti que c’était un Ashes pour l’Angleterre à gagner, mais j’ai été très surpris par certaines des décisions qu’ils ont prises. »

À propos des pauses inattendues de Robinson, il a déclaré : « Pour certains fans anglais, cela résumait vraiment la tournée ! Je pense qu’il obtenait un tour de degré plus [than Leach].

« Ce sont les statistiques qui n’aideront pas la cause de Jack Leach. Ensuite, vous avez le grand Shane Warne qui dit qu’il [Robinson] est un meilleur fileur que Dom Bess et Jack Leach, ajoutant de l’huile sur le feu !

« C’est la mentalité australienne, n’est-ce pas ? Ils souhaitent évidemment que le camp anglais ressente le doute dans ses décisions, la confusion dans sa réflexion. C’est exactement là où l’équipe australienne veut que l’Angleterre soit.

« Ils ont décidé avec Jack Leach que nous allions le cibler, l’isoler, le frapper et, espérons-le, le garder hors de la série. Parce qu’il est le seul fileur qui pourrait causer des problèmes à l’Australie.

« Dom Bess n’offre pas vraiment de contrôle. C’est le problème pour Joe Root – qui est le fileur qui fournira le contrôle ?

.

Malan s’est aussi essayé au spin

.

Leach a eu un premier test difficile à Brisbane

« Parfois, trop d’ordinateur portable n’est pas génial. Vous devez également utiliser le haut du cou. Vous devez utiliser votre cerveau, votre expérience, votre intuition.

« Trop de gens ont sorti leur ordinateur portable et il n’y a pas assez de réflexion naturelle.

« Quand l’Angleterre jouait au bowling avec Malan, Robinson et Root, cela m’a rappelé l’équipe indienne des années 1970 : Bedi, Chandrasekhar et Venkataraghavan ! Ils étaient évidemment bien meilleurs que ces trois-là. »

Le plan des Australiens d’écraser Leach des cendres lors du premier test a fonctionné – et ce n’est pas la première fois qu’ils déploient ces tactiques.

En 2006/07, la dernière fois que l’Angleterre a été blanchie à la chaux en Australie, Panesar était la cible.

Malgré la lourde défaite des touristes, le spin n’était pas le problème. Et l’ex-quilleur anglais révèle que la préparation émotionnelle était la clé.

Il a poursuivi : « J’ai tout de suite su que les batteurs australiens viendraient après moi. Je disais à des gens comme Kevin Pietersen dans les filets : « Venez après moi, sortez-moi du sol ! » Je veux que vous me mettiez la pression sur ces surfaces planes ».

.

Panesar a prospéré sous un traitement difficile de la part des batteurs australiens

« Il y a tellement de choses qui peuvent vous passer par la tête en tant que fileur. Quand tu t’entraînes comme ça, émotionnellement, comment te sens-tu ?

« Vous êtes touché depuis quelques six, ralentissez-vous le jeu ? Avez-vous d’autres projets en cours ? Vous devez entraîner cela dans les filets. C’est ce que Jack Leach doit faire.

« Il doit faire venir Ben Stokes et dire : ‘D’accord, frappe-moi du sol ! Attaquez-moi pour que je puisse entraîner mon processus de pensée ».

« C’est pourquoi j’ai adoré jouer aux quilles avec Kevin Pietersen dans les filets. Il avait toujours l’habitude de dire : « Va chercher ça ! » Et j’adorais ça. Je courrais après, chercherais le ballon et jouerais à nouveau. Parce que je me préparais mentalement pour un match test.

«Quand ils sont venus après moi, je savais que j’avais fait la préparation avec l’un des meilleurs batteurs que nous ayons jamais eu.

« Jack Leach semble aussi un peu timide. Quand il se fait frapper pour six, vous voulez juste mettre un bras autour de son épaule et dire. « Mec, tout va bien, ne t’inquiète pas pour ça. »

Un autre badigeon en dessous commence à se sentir comme une possibilité distincte.

.

Panesar a utilisé KP pour l’aider à se préparer à un martèlement

Ayant été victime du dernier, Panesar pense que cela serait bien pire – car il n’y a pas d’excuses.

Outre le lanceur de rythme Jofra Archer, Joe Root a une équipe complète à sa disposition, tandis que l’équipe 2006/07 était épuisée.

Panesar a poursuivi : « À l’époque, nous avons perdu cinq de nos joueurs clés. C’était la moitié de l’équipe qui venait de disparaître. Ici, nous n’avons pas vraiment d’autres joueurs. Tous les joueurs sont là.

«C’est un véritable point bas pour le bâton anglais et le cricket. Ils doivent trouver un moyen au cours des trois prochains matchs de test pour prendre les bonnes décisions pour l’équipe.

« S’ils peuvent prendre les bonnes décisions, je pense qu’ils auraient défié cette équipe australienne. Ils sont très basés sur leur rythme d’attaque. Cette équipe a ce qu’il faut pour concourir, ils sont meilleurs au bowling rapide qu’au spin.

« Ils viennent de prendre des décisions horribles qui leur ont coûté lors des deux premiers matchs test. »

Panesar parlait à talkSPORT.com en collaboration avec William Hill.