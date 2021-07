Monty Williams a donné à Deandre Ayton un discours d’encouragement inspirant lors de la finale de la NBA

Les Phoenix Suns sortaient d’un temps mort avec moins de huit minutes à jouer dans le match 2 de la finale de la NBA 2021 lorsque les caméras ont surpris l’entraîneur-chef Monty Williams en train de donner un discours d’encouragement au centre de 22 ans Deandre Ayton. Les Suns étaient en route vers une avance de 2-0 contre les Milwaukee Bucks, mais ils avaient besoin de leur grand homme émergent pour aider à clore le match au milieu d’une formidable performance de Giannis Antetokounmpo.

Les mots d’encouragement de Williams ont porté leurs fruits: Ayton a volé une passe à Antetokounmpo lors de la possession suivante après le temps mort, puis a terminé un alley-oop de son coéquipier Chris Paul quelques possessions plus tard.

Les Suns allaient gagner, 118-108, pour remporter les deux premiers matchs à domicile alors que la série revient maintenant à Milwaukee.

Voici le clip de Williams entraînant Ayton.

Voici une transcription de ce que Williams a dit à Ayton dans la vidéo :

“C’est l’accord”, a déclaré Williams. « Un, quand nous reviendrons en transition, si vous n’avez pas Giannis, trouvez un homme et soyez un garde. Deuxièmement, vous vous fixez un niveau élevé, c’est pourquoi vous êtes en panne. C’est super. Allez maintenant atteindre ce niveau. Vous pouvez l’atteindre avec force. Il n’est pas nécessaire que ce soit des statistiques tout le temps. Allez dominer le jeu avec force. Allons-y.”

Voici ce que Williams a dit lorsqu’on lui a posé des questions sur le moment après le match :

« J’essaie d’être authentique. Parfois dans un caucus je ne dis rien, les gars vont diriger le caucus. Mais j’essaie d’encourager dans les caucus, surtout quand je vois un gars en panne ou que l’équipe n’est pas au niveau où elle devrait être mentalement. Je ne veux pas inventer des trucs. Je sais ce que c’est que d’être dans ces petits groupes et tu veux connaître la vérité. Mais il faut aussi parfois un discours d’encouragement, parfois des encouragements. J’essaie juste d’être authentique et de parler avec le cœur. Parfois, cela m’oblige à me taire et à ne rien dire. Je pense que nos joueurs comprennent d’où je viens ; quand je viens au caucus, je veux avoir quelque chose de substantiel à dire ou je ne vais tout simplement rien dire. C’est donc ma façon d’aborder les choses.

Ayton a été exceptionnel lors des séries éliminatoires des Suns, mais le match 2 n’a pas été sa meilleure performance. Il a terminé avec 10 points et 11 rebonds dans la victoire, tandis que Giannis a été incroyable avec 42 points sur 15 tirs sur 22. Les statistiques de score de la boîte ne sont pas la seule chose qui compte, cependant. Ayton a admirablement joué 42 minutes dans le match avec les renforts Dario Saric et Torrey Craigh tous deux blessés, et a aidé les Suns à protéger la peinture défensivement. Les progrès qu’il a réalisés tout au long de cette course aux séries éliminatoires ont été énormes.

Ayton, l’ancien choix n ° 1 au repêchage de la NBA 2018, est en train de devenir l’un des meilleurs grands hommes de la ligue. Williams a clairement un lien spécial avec son centre pour avoir une conversation individuelle aussi franche avec lui à un moment aussi clé du match.

Williams a prouvé qu’il n’était rien de moins que l’un des meilleurs entraîneurs en vie au cours des deux dernières saisons. Un moment comme celui-ci montre pourquoi il est si bon.