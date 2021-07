Monty Williams, entraîneur des Suns : “Tout ce que nous avons à faire, c’est gagner le prochain match.”

in

Soleils de phénix est actuellement sur la corde raide lors de la finale des séries éliminatoires de la NBA 2021. La franchise de l’Arizona a perdu son troisième match consécutif contre les Milwaukee Bucks et a une fiche de 2-3 à une seule défaite pour rester au champion des ring gates.

Monty WilliamEntraîneur de ces Suns, il est conscient de la pression et de la situation que traversent ses joueurs en ce moment, et il a voulu faire passer un message de motivation assurant qu’il y a encore beaucoup de bois à couper : « La seule chose que nous ayons à faire, c’est gagner le prochain match, sans penser à autre chose. Pour les faire remonter dans l’avion, et venir ici avec la pression. “