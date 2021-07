Monty Williams et ses mots d’admiration pour Chris Paul : “C’est juste authentique”

in

Les Phoenix Suns ont atteint ce matin l’objectif d’atteindre leur première finale NBA depuis 1993 (la troisième de son histoire). Il l’a atteint après avoir battu les Clippers de Los Angeles dans le match 6 (4-2) de la finale de la Conférence Ouest des Playoffs 2021, et après une exhibition de sa star, Chris Paul: 41 points, huit passes et 7-8 en triple (87,5% T3).

En effet, Paul a joué dans l’un des moments les plus émouvants de la nuit après s’être enveloppé dans une longue étreinte avec l’entraîneur-chef des Suns, Monty William. L’« entraîneur-chef » a parlé du CP3 lors de la conférence de presse d’après-match, et il l’a fait avec un profond respect et admiration :

“C’est un joueur tout simplement authentique. Je voulais juste le serrer dans mes bras. J’ai vraiment aimé le regarder tout au long du match et j’étais excité par la célébration. C’est quelqu’un de différent des autres”, a déclaré Williams.