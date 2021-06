Monument commémoratif de guerre à Nottingham couvert d’excréments dans un « comportement ignoble » | Royaume-Uni | Nouvelles

C’est la deuxième fois que des excréments sont trouvés sur le City War Memorial près de The Meadows, Nottingham. Les habitants ont exprimé leur colère face au “comportement ignoble” et ont exigé une plus grande présence policière dans la région.

Une équipe de nettoyage a dû enlever le désordre lundi, rapporte Nottinghamshire Live.

Rex Martin, 54 ans et qui vit dans la région, a déclaré: “Je vois des gens faire pipi dans les buissons du parc, et ce n’est pas acceptable non plus – mais faire caca sur un monument aux morts est absolument dégoûtant.

“Ils savent certainement ce qu’ils font, car ils l’ont déjà fait.

“Je suppose que le conseil ne peut pas faire grand-chose car cela se produit probablement la nuit.

“Ils pourraient cependant mettre des caméras en place ou avoir plus d’officiers patrouillant dans la zone.”

Stephen Garsite, 60 ans, a déclaré : “C’est absolument dégoûtant.

“Les toilettes sont juste en haut de la route, il n’y a donc aucune excuse pour un comportement aussi dégoûtant.”

M. Garsite a déclaré qu’il venait régulièrement dans la région pour nourrir les poissons de l’étang et profiter au maximum des ” beaux paysages “.

Il a ajouté: “Il y a une différence entre aller faire pipi derrière les buissons et ça – c’est complètement inacceptable.”

Un couple de retraités qui faisait une «promenade de verrouillage» dans la région a également exprimé ses inquiétudes.

Judith Tomlins, 63 ans, a déclaré: “Ce pourraient être des dormeurs dans la rue qui n’ont nulle part où aller.

“Ils n’auraient pas de toilettes publiques disponibles le soir.

“Mais c’est juste ignoble.

“Cela pourrait aussi être une déclaration politique car c’est un mémorial et c’est un délit répété.”

Son mari Alan Tomlins, également âgé de 63 ans, a ajouté : “Je pense que c’est pire parce que c’est un mémorial et cela détruit la paix de la région.

“Personnellement, je ne pense pas que ce soit une déclaration politique – cela aurait été plus évident.

“Je pense que c’est quelqu’un qui veut rire.”

La conseillère Eunice Campbell-Clark, titulaire du portefeuille des loisirs et de la culture et championne des forces armées du conseil, a déclaré : « C’est un comportement extrêmement irresponsable.

« Il y a des toilettes à proximité et il n’y a aucune excuse pour que les gens quittent la zone dans cet état.

« À plus long terme, nous avons des plans pour une restauration financée par la loterie des jardins commémoratifs sur le remblai, qui comprendra un bloc sanitaire public. »