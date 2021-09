Monument historique de Palou

26/09/2021

Act. Le 27/09/2021 à 00:15 CEST

Alex Palou est entré dans l’histoire en devenant le premier Espagnol à remporter la série IndyCar, le plus important tournoi monoplace des États-Unis. Une étape à la portée de très peu et que le pilote de Sant Antoni de Vilamajor a franchie lors de sa deuxième saison.

Palou est le quatrième espagnol à disputer le championnat américain avec Fermín Vélez, Oriol Servià et Fernando Alonso. De tous, seulement Servià il a disputé le CART et l’Indy dans leur intégralité. Une aventure qui a débuté en 1998 et s’est terminée avec 129 courses derrière eux entre Champ et Indy, ainsi qu’un vice-champion et une victoire. PalouEn seulement deux parcours, il a déjà remporté trois victoires et un titre.

La victoire à Long Beach, en plus d’être une étape importante pour le sport automobile espagnol, fait également de Palou l’un des plus jeunes pilotes de l’histoire à remporter le titre Indycar.

Seul son coéquipier, l’Américain Scott Dixon, légende de l’Indycar avec six championnats à son actif, qui a réussi à remporter la compétition en 2003 à 23 ans, et sam corné, qui l’a remportée à 22 ans en 2001, est plus nombreuse Palou.