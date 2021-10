Monument Valley 2 ajoute un nouveau chapitre quatre ans après son lancement initial

Monument Valley est l’un des jeux de réflexion les plus appréciés pour iPhone et iPad. Lancé en 2014, il a remporté de nombreux prix au fil des ans, et en 2017, le développeur ustwo games a publié une suite. Aujourd’hui, Monument Valley 2 reçoit un chapitre spécial quatre ans après son lancement initial.

« The Lost Forest » est un développeur de chapitre spécial pour deux jeux créés pour aider à protéger les arbres, dans le cadre de Playing for the Planet’s Green Game Jam.

Cette mise à jour apporte « quatre scènes intimes » qui, espère le développeur, inspireront les gens à signer la pétition Play4Forests « et à déclarer notre intérêt commun pour la conservation des forêts ». Voici en quoi consiste Play4Forest :

Nos forêts, l’une de nos meilleures alliées dans la lutte contre l’urgence climatique, sont confrontées à des menaces croissantes. Votre voix peut aider à assurer un avenir meilleur pour les forêts et les humains. En tant qu’ONU, notre mission est de forger un changement pour un avenir durable, mais ce n’est qu’avec votre aide que nous pourrons vraiment faire agir la communauté internationale. Signez la pétition et nous transmettrons votre message aux dirigeants mondiaux.

À l’origine, Monument Valley 2 raconte l’histoire d’une mère et de son enfant alors qu’ils se séparent dans la vallée :

Guidez une mère et son enfant alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers une architecture magique, découvrez des chemins illusoires et des énigmes délicieuses tout en apprenant les secrets de la géométrie sacrée. (…) Aidez Ro pendant qu’elle enseigne à son enfant les mystères de la vallée, explore des environnements magnifiques et manipule l’architecture pour les guider sur leur chemin.

Monument Valley 2 coûte 1,99 $ sur l’App Store et est disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad exécutant iOS 9 ou une version ultérieure. Les abonnés Apple Arcade, quant à eux, peuvent jouer à Monument Valley+ avec leur abonnement ainsi qu’à 200 autres jeux originaux.

