Monuments sort un nouveau single ‘Deadnest’

Tenue de métal progressif transatlantique LES MONUMENTS a profité de la pause de la tournée pour travailler sur du nouveau matériel et a sorti une nouvelle chanson appelée « Deadnest ».

Guitariste Olly Steele déclare à propos de la chanson: « Notre dernière sortie ‘Animus’ concentré sur la pop / mélodie donc je voulais mettre en contraste cela avec des moments plus sombres, plus bas, agressifs et abrasifs pour ‘Deadnest’. Maintenir l’énergie et l’élan tout au long était définitivement un objectif. J’ai essayé de me garder dans l’espace libre d’un jeune enfant affamé avec beaucoup de choses à prouver qui, je crois, se reflètent dans la technicité de la chanson. Il a une sensation majeure / mineure, jouant avec des passages joyeux et édifiants mais aussi des sons tristes qui peignent le désespoir et enlèvent tout espoir. «

Il a poursuivi: « Il a été inspiré par un niveau dans un jeu vidéo – un endroit sombre méchant qui n’avait pas de lumière et est complètement déchiqueté et inhabitable, mais de nombreuses créatures appellent encore cet endroit chez eux. J’ai trouvé que la vraie vie a de nombreux parallèles avec cela – Parfois, l’endroit où vous êtes censé vous sentir en sécurité ne vous le fournit pas du tout. Un autre exemple est la peur, l’anxiété et la paranoïa – ces choses vous habitent, parfois physiquement, mais toujours mentalement.

« Comment pouvez-vous échapper à votre propre esprit et comment combattre quelque chose qui est interne? Les concepts lyriques parfaitement alignés, et ‘Deadnest’ est né. »

« Deadnest » est le deuxième Sortie de MONUMENTS avec Andy Cizek au chant et Mike Malyan retour à la batterie.

