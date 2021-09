Monza a montré à Daniel Ricciardo que McLaren est “construit pour ça”

Daniel Ricciardo savait qu’il avait encore des victoires en lui et après avoir vu McLaren se montrer à la hauteur à Monza, il leur fait désormais totalement confiance.

En partant de la première ligne, Ricciardo a pris la P1 de son ancien coéquipier Max Verstappen dans le virage 1 et lors de son premier relais a pu rester juste hors de portée du Néerlandais.

Et une fois qu’un mauvais arrêt au stand avait sorti Verstappen de la course à la victoire, Ricciardo était libre de remporter sa première victoire depuis Monaco 2018, même en prenant un redémarrage de la voiture de sécurité dans sa foulée.

Il y avait aussi un travail très important à faire pour l’équipage McLaren, c’est-à-dire dans les stands, où Ricciardo était le plus vulnérable si un mécanicien avait craqué sous la pression.

Mais en réalisant l’arrêt le plus rapide de toute la course, McLaren a prouvé à Ricciardo qu’il était soutenu par une équipe prête à devenir une machine à gagner.

“Je pense que personne ne s’attendait probablement à ce que je sois en mesure de gagner une course cette année, surtout après les six premiers mois”, a déclaré Ricciardo à Sky F1 si d’autres victoires pouvaient arriver en 2021.

“Alors je regarde ça et je dis” oui, ça pourrait être “. Nous avons prouvé que si nous sommes dans cette position, je peux le faire. Je peux gérer tout ce qui va arriver avec le leadership et l’équipe aussi.

« Je me l’ai prouvé dans le passé. Mais pour l’équipe de faire l’arrêt au stand le plus rapide de la course, l’arrêt au stand le plus pressant qu’ils aient fait toute l’année, cela m’a donné tellement de bonheur parce que j’étais comme « ces gars sont faits pour ça ».

“Et si nous nous retrouvons dans cette position, nous avons tous tellement confiance les uns dans les autres maintenant.”

Trois ans se sont écoulés entre les plus récents triomphes de Ricciardo, mais mener dans la MCL35M à Monza semblait très familier pour l’Australien.

Lorsqu’on lui a demandé si toutes ces connaissances pour gagner en course avaient été remises en place, Ricciardo a répondu : « C’est vraiment le cas, c’est la vérité. Il y a eu un vrai calme tout au long de la course.

«Je suis définitivement arrivé avec confiance, mais une fois que j’étais en tête, et encore une fois, cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ce sentiment, heureusement, cela me semblait très familier et je me sentais comme à la maison.

«Il y a eu des moments dans la course où je chantais pour moi-même, juste pour m’amuser. On pourrait dire que je le ressentais et c’était vraiment bien, d’être à nouveau dans cette position après si longtemps, et que cela semble normal et naturel.

“Cela a confirmé beaucoup de choses pour moi que je savais, mais parfois vous avez besoin d’un petit rappel.”

La victoire a été rendue encore plus impressionnante pour Ricciardo et McLaren par le fait qu’elle a été obtenue au mérite, mais Ricciardo pense toujours qu’il a des domaines sur lesquels travailler avec sa voiture.

“J’ai définitivement fait des pas et je conduis mieux, ou du moins à Monza j’ai conduit mieux qu’à d’autres moments cette année”, a-t-il déclaré.

« Mais je sais que je ne le perfectionne toujours pas encore, donc c’est encourageant.

« Je veux toujours y arriver aussi vite que possible, mais le point positif est que c’est encourageant qu’il y ait encore plus à faire.

«Mais Monza, je me sentais à l’aise. Il n’y avait pas grand-chose où j’étais timide, pour ainsi dire. J’étais plutôt à l’aise. Mais je suis conscient qu’il y en a encore un peu plus.