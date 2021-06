Monza espère avoir des stands vaccinés complets

Les organisateurs du GP d’Italie prévoient d’avoir des stands complets composés de fans vaccinés et des stands à moitié pleins pour ceux qui n’ont pas encore reçu le jab.

En raison de la pandémie mondiale, la grande majorité des courses qui se sont déroulées en 2020, y compris celle de Monza, se sont déroulées sans aucun fan ou avec des capacités fortement réduites.

Cela a de nouveau été le cas en 2021, mais avec de plus en plus de personnes vaccinées dans le monde, on espère que les tribunes seront à nouveau pleines avant la fin de la saison.

Cela semblait peut-être peu probable pour la course en Italie étant donné qu’elle a lieu en septembre, mais Angelo Sticchi Damiani, président de l’automobile club italien, dit que le plan est d’avoir des stands complets, composés uniquement de personnes vaccinées, avec ceux non vaccinés capables de surveiller dans des zones à 50 % de capacité.

“Nous aimerions remplir le circuit de Monza à 70 ou 80%”, a-t-il déclaré sur Rai Radio 1.

«Nous pourrions mettre en place des stands non-Covid pour les personnes vaccinées et d’autres pour ceux qui se tamponneront [have COVID tests] avec espacement et 50% de la capacité.

Monza n’est pas le seul circuit européen à accueillir une course cet été en essayant de réfléchir aux moyens d’accueillir un grand nombre de fans.

Comme en 2020, un programme double aura lieu au Red Bull Ring en Autriche, et Helmut Marko pense qu’en raison de la configuration, jusqu’à 39 000 personnes pourront y assister.

« Les tribunes ont toutes leur propre entrée et sortie. Cela signifie que chaque tribune est une unité distincte, de sorte que les spectateurs n’entreront pas en contact les uns avec les autres », a déclaré Marko, responsable du programme des pilotes Red Bull, à Formel1.de.

« Red Bull a déjà montré à quel point c’est une super organisation et que nous pouvons nous organiser de manière très efficace, avec des certificats de test, des enquêtes ou tout ce qui est prescrit par les autorités ou le gouvernement.

“Je suppose donc que nous aurons un nombre de spectateurs acceptable.”

Les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas sont quant à eux optimistes quant à la possibilité d’avoir une foule de plus de 100 000 fans par jour lors de la course en septembre.

