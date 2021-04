Monza est utilisé comme centre de vaccination

Monza, où se déroule le Grand Prix d’Italie, est actuellement utilisé comme centre de vaccination COVID-19 pour les personnes de plus de 80 ans.

L’Italie, comme une grande partie de l’Europe, semble entrer dans une troisième vague de pandémie, le pays étant replacé dans un verrouillage théorique en raison d’un nombre croissant de cas.

Compte tenu de cela, les efforts pour faire vacciner la population s’intensifient, et Monza sert de lieu où les coups peuvent être donnés.

«L’Autodromo est toujours au service des citoyens et répond, en collaboration avec l’administration municipale et le maire, à la demande de coopération pour soutenir les institutions et les autorités sanitaires dans l’organisation de l’importante campagne nationale de vaccination contre Covid- 19 », a déclaré la directrice générale de la piste, Alessandra Zinno.

«Nous avons volontiers accordé l’utilisation à la fois du pavillon de l’ancien musée, pour les vaccinations des plus de 80 ans, et de la grande salle à la base de la tribune centrale, qui grâce à sa taille peut accueillir plusieurs stations avec les distances nécessaires . »

On estime que dans les deux prochaines semaines, un total de 1600 personnes par jour, toutes plus de 80, seront vaccinées dans les installations du circuit.

L’espoir est que cet effort contribuera à la réouverture de la ville dans son ensemble dès que possible.

«Enfin, la phase la plus intense de la campagne de vaccination que nous attendions depuis si longtemps commence également à Monza, ce qui représente le tournant pour revenir à notre vie quotidienne le plus tôt possible», a ajouté le maire de Monza, Dario Allevi.

«Nous voulons rouvrir la ville et redécouvrir la beauté d’être ensemble, qui nous manque tant. Un merci tout particulier à l’Autodromo qui a voulu ouvrir ses portes en comprenant pleinement la valeur de ce moment.

Le Grand Prix d’Italie 2021 aura lieu le 12 septembre et, comme la saison dernière, se déroulera à huis clos, sans spectateurs autorisés.

On ne sait pas si cela changera à mesure qu’une plus grande partie de la population italienne sera vaccinée, mais peu probable.

