Monza “l’une des pistes les plus difficiles” pour Ferrari cette année · .

in

Charles Leclerc a prédit une course difficile pour Ferrari lors de son épreuve à domicile sur le circuit à grande vitesse de Monza.

L’équipe a été moins compétitive sur les circuits qui exigent beaucoup de performances du groupe motopropulseur, et Monza connaît la vitesse en ligne droite la plus élevée de l’année.

« Ce ne sera pas un week-end facile pour nous, a admis Leclerc. « Sur le papier, c’est l’une des pistes les plus difficiles pour nous cette année. Mais nous essaierons de tout donner.

Cependant, Leclerc savoure à nouveau l’opportunité de courir devant les fans de Ferrari à Monza, après que la course de l’année dernière s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie.

« Je suis très excité », a-t-il déclaré. « C’est toujours un endroit très, très spécial à chaque fois que vous venez en tant que pilote Ferrari. Alors j’ai vraiment hâte.

« Nous étions à Milan hier, à l’usine la veille, et nous pouvons déjà sentir le soutien monter pour la course. Alors j’ai vraiment hâte. »

Le week-end prochain verra la deuxième édition du nouveau format de qualification de sprint de la Formule 1, que Leclerc attend avec impatience.

“Je l’aime”, a-t-il déclaré. « Normalement, le vendredi est assez ennuyeux. Nous avons FP1, FP2, il ne se passe pas grand-chose.

“Mais maintenant, vous avez beaucoup plus d’avantages si vous avez un bon FP1 parce que c’est la seule pratique que vous avez avant de vous qualifier. Je suis donc un grand fan du vendredi avec ce format. Et vous obtenez également une autre petite course, ce qui est excitant avec un autre départ. J’apprécie donc vraiment ce type de week-end.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :