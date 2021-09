Monza montrera-t-il un changement de priorités pour Valtteri Bottas ?

C’est officiel, Valtteri Bottas quittera Mercedes fin 2021, et Monza pourrait révéler quelles sont ses priorités d’ici là.

Cela ressemblait au secret le moins bien gardé de la Formule 1, mais il a finalement été confirmé que 2021 était la dernière saison de Bottas en Mercedes noire.

En 2022, il l’échangera contre le rouge et blanc d’Alfa Romeo, ayant finalement décroché ce contrat pluriannuel dont il rêvait.

Sans aucun doute, c’est la manière sans tracas et la nature coopérative de Bottas qui ont étendu sa carrière Mercedes à cinq saisons, mais à Zandvoort, nous avons déjà vu un indice que cela pourrait être sur le point de changer.

Appelé dans les stands dans les phases finales du Grand Prix des Pays-Bas pour des raisons de précaution, Mercedes s’est précipité sur la radio alors qu’il devenait clair que Bottas visait le point de bonus du tour le plus rapide, un point vital qui avait été défini pour son coéquipier Lewis. à la manière d’Hamilton.

Bottas a décollé dans le dernier secteur comme demandé, mais ce tour était tout de même le plus rapide de la course et a forcé Mercedes à opposer à nouveau Hamilton afin qu’il puisse reprendre le point de bonus.

Bien sûr, Bottas aura connu son sort avant le GP des Pays-Bas et bien qu’il ait nié avoir ignoré les ordres de l’équipe, ce sera une graine de doute indésirable dans l’esprit collectif de Mercedes pour cette série cruciale de courses restantes.

La bataille avec Red Bull dans les deux championnats reste très finement équilibrée, et si Bottas ne joue plus l’ailier de Hamilton, les voyants clignotent.

« Finissons en force et obtenons ce 8e Will Monza show a change of priorities for Valtteri Bottas? pour l’équipe », c’est ainsi que Hamilton a conclu son hommage de soutien à Bottas après l’annonce de la nouvelle, mais était-ce plutôt un appel à la coopération ?

Avec la victoire de Max Verstappen à Zandvoort, la tête du championnat des pilotes revient au Néerlandais. Mais heureusement pour Hamilton, le prochain Grand Prix d’Italie à Monza a été un terrain de chasse heureux pour Mercedes au fil des ans.

Cinq des sept derniers GP d’Italie se sont soldés par une victoire de Mercedes, quatre d’entre eux allant dans le sens de Hamilton sur un circuit de Monza à grande vitesse de 3,6 milles qui convient parfaitement au groupe motopropulseur Mercedes.

Et donc, Monza représente l’occasion idéale pour Hamilton de reprendre rapidement son élan contre Verstappen, mais nous savons trop bien que le pilote vedette de Red Bull sera de la partie.

S’il y avait des doutes persistants sur la capacité de Verstappen à gérer la pression, Zandvoort les a éliminés alors que le héros local contrôlait les procédures, laissant un Hamilton rapide incapable de s’approcher suffisamment pour toute tentative de dépassement.

Verstappen n’a pas les statistiques en sa faveur, n’ayant jamais remporté de Grand Prix d’Italie, mais sa confiance pour rétablir ce record sera au plus haut avant la 14e manche de la saison.

Pendant ce temps, de l’autre côté du garage Red Bull, Sergio Perez a désespérément besoin d’un week-end calme et productif. Tout comme son équipe, d’ailleurs.

Le Mexicain n’a maintenant marqué des points que dans une seule des quatre dernières manches et bien que son trajet de la voie des stands à la P8 à Zandvoort ait été impressionnant, il doit vraiment rejoindre Verstappen à la fin de la grille pour ces jours de course solides.

Avec Mercedes menant les constructeurs de 12 points sur Red Bull avant Monza, c’est maintenant que Perez doit commencer à prouver que son équipe a raison d’offrir cette prolongation de contrat d’un an.

En plus des équipes de tête, gardez un œil attentif sur la bataille du milieu de terrain à Monza, car cela pourrait être l’un de leurs rebuts les plus féroces de la saison jusqu’à présent.

Ferrari détient désormais la P3 avec 11,5 points d’avance sur McLaren, bien que Charles Leclerc, finisseur P5 à Zandvoort, ait des inquiétudes concernant son groupe motopropulseur Ferrari dans ces longues lignes droites du Grand Prix d’Italie.

McLaren imaginera donc ses chances de riposter, ayant fait preuve d’un bon niveau de régularité tout au long de la campagne.

Lando Norris était de retour dans les points à Zandvoort, remportant la 10e place lors de ce qui avait été un week-end difficile selon ses critères, et Daniel Ricciardo ressemblait également beaucoup plus au pilote de haut calibre qu’il est.

AlphaTauri peut également être ajouté au mélange Monza. Pierre Gasly est sur son meilleur run de la saison, décrochant une solide 4e place la dernière fois à Zandvoort où il a tenu les deux Ferrari à distance.

De retour sur la piste où il a remporté une victoire choc la saison dernière, le Français a déclaré que l’AlphaTauri AT02 est performant sur toutes les pistes, quelles que soient les conditions, et donc de nouveaux exploits en Italie ne peuvent être exclus.

Yuki Tsunoda espère rejoindre son coéquipier dans ce combat, mais clairement un pilote vidé de confiance et travaillant sur une nouvelle approche de sa conduite, il doit d’abord se concentrer sur un week-end propre.

Avoir sa place confirmée pour une deuxième saison aux côtés de Gasly devrait cependant aider.

Alpine et Aston Martin ne peuvent pas non plus être escomptées pour un résultat choc.

Avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, Alpine a deux pilotes en pleine forme en ce moment, tandis que le moteur Mercedes sera sûrement un allié bienvenu pour Aston Martin dans un Monza avide de puissance.

Et s’il y a une opportunité, Sebastian Vettel d’Aston Martin a montré cette saison qu’une telle situation est là où il prospère.

Derrière ce peloton serré, Alfa Romeo et Williams chercheront à ramasser les miettes.

Alors que la course à Zandvoort ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu pour Antonio Giovinazzi d’Alfa, qui a subi une crevaison prématurée après son arrêt au stand, sa performance en qualifications pour assurer la 7e place sur la grille était puissante et nécessaire alors qu’il cherche à sécuriser son siège pour 2022. .

La pression est également forte pour que Nicholas Latifi chez Williams remporte une autre saison en Formule 1.

Le mot de Williams est que le Canadien est recherché pour 2022, mais à ce moment crucial sur le marché des pilotes, il pourrait facilement se retrouver à suivre George Russell hors de Williams, mais pour une raison très différente.

Quant à Haas, c’était assez étonnant de voir comment la relation entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin s’est détériorée à Zandvoort alors qu’il y avait peu de raisons de se battre.

Les recrues ont d’abord subi des coups verbaux après les qualifications, Mazepin étant furieux après que Schumacher l’ait dépassé dans la file d’attente et ait détruit son dernier tour en Q1.

Puis, le jour de la course, Mazepin s’est attiré les foudres de son coéquipier et champion du monde 2009 Jenson Button pour sa solide défense.

Par robuste, nous entendons presque mettre Schumacher dans le mur, ce qu’il a accusé Mazepin d’avoir fait aux autres pilotes dimanche après-midi également.

Le patron de Haas, Guenther Steiner, tentera de réparer cette relation avant Monza, mais dans une saison de blessure pour Haas à l’arrière, avoir une guerre de pilotes à affronter serait la goutte d’eau.