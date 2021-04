Moody Blues ” Pathway Of Enlightenment ”

Le blues moody peut avoir eu une transition moins que simple vers le groupe d’album hautement créatif que nous avons connu. Mais à la dernière année des années 1960, ils étaient bien entrés dans leur foulée. Le 25 avril 1969 a vu la sortie de leur quatrième album On The Threshold Of A Dream, et en mai, il est devenu leur premier LP n ° 1 au Royaume-Uni.

Le disque était le troisième de la «deuxième génération» du groupe de Birmingham. Le line-up original orienté vers le rythme et le blues avait atteint le sommet du classement des singles britanniques avec “Go Now” et a fait le set Magnificent Moodies. Ils ont changé de direction avec un succès spectaculaire en 1967 avec Days Of Future Passed, qui leur a donné la confiance nécessaire pour suivre une autre sortie conceptuelle l’année suivante avec In Search Of The Lost Chord.

Maintenant, alors qu’ils travaillaient à nouveau avec le producteur Tony Clarke et une fois de plus avec les cinq membres contribuant des chansons, ils savaient que leur public voyagerait avec eux dans une autre odyssée thématique. Dans une démonstration spécifique de la façon dont les Moodies étaient, avec Clarke, en train de devenir une unité autonome, l’album a inspiré le titre de Threshold, la société de production et le label qu’ils ont créé cette année-là.

À peine six mois plus tard, lorsqu’ils ont publié le suivi To Our Children’s Children Children, il est apparu sur Threshold, via Deram au Royaume-Uni et à Londres aux États-Unis. Threshold avait même son propre magasin de disques, dans la base adoptée par le groupe, Cobham, dans le Surrey.

Moodies autonomes

«C’est arrivé au point où nous faisions de plus en plus de choses nous-mêmes», a déclaré le bassiste et co-chanteur John Lodge au magazine Circus en 1970. «Comme nous avons commencé à élaborer nos propres conceptions pour les paquets. Et ça nous a de plus en plus, alors nous sommes finalement allés à [Deram] et ils ont dit: “Que diriez-vous de nous donner la facture complète, et vous venez de distribuer”, et ils ont dit “Oui!”

«Une autre chose est notre intérêt pour les autres artistes», a poursuivi Lodge. «Nous avons quatre autres actes signés à Threshold, et nous ne voulons pas du tout interférer avec leur truc. Donc, avec Threshold, nous faisons tout ce que nous voulions faire depuis longtemps. »

Alors qu’ils allaient avoir de nombreux autres succès sur le marché des singles, Threshold ne contenait aucun succès. Les 45 seuls à en sortir, “Never Comes The Day” de Justin Hayward, a raté les charts britanniques et n’a atteint que le n ° 91 en Amérique. Mais cela n’a pas du tout retardé l’album. Il est entré dans les listes britanniques au n ° 3, a atteint le sommet une semaine plus tard et a terminé n ° 20 aux États-Unis, son meilleur résultat à ce jour.

Le LP comprenait également «Lovely To See You» et «Have You Heard» de Hayward, une chanson de Mike Pinder qui faisait partie du live des Moodies depuis avant Days Of Future Passed. Justin a déclaré au magazine Record Collector en 1996 le titre de l’album: «Nous aurions tout aussi bien pu dire ‘On The Doorstep Of Nirvana’, parce que c’est le sentiment que nous essayions de traduire.

‘Influences religieuses et psychédéliques’

«Nous essayions de rassembler des influences religieuses et psychédéliques dans un album et d’en faire une voie d’illumination, si vous voulez. Je sais que cela semble terriblement prétentieux maintenant, mais en tant que jeunes hommes, c’est ce que nous recherchions.

Le batteur Graeme Edge a un jour décrit l’album Threshold comme «… quand ce truc collectif a vraiment cliqué. C’était le point d’allumage lorsque nous avons décidé d’entrelacer presque irrévocablement nos vies.

