Moody’s abaisse l’évaluation de crédit de Oil India sur le rachat de la raffinerie de Numaligarh

Moody’s Investors Service a rétrogradé mardi l’évaluation de crédit de base (BCA) de Oil India (OIL) à « ba1 » de « baa3 », car il s’attend à ce que les emprunts financent l’acquisition de la participation supplémentaire de 54,2% dans la raffinerie de Numaligarh (NRL) pour Rs 8,676 crore à mettre une pression supplémentaire sur les paramètres de crédit de l’entreprise.

La récente acquisition a porté la participation d’OIL dans NRL à 80,2%. Les indicateurs de crédit d’OIL étaient déjà en difficulté en raison de la faiblesse des prix du pétrole et du gaz tout au long de 2020, a noté l’agence de notation.

«La dégradation de la BCA d’OIL est motivée par notre attente que les indicateurs de crédit de la société resteront faiblement positionnés au moins au cours des 12 à 18 prochains mois, en raison de la faiblesse des prix du pétrole et du gaz, ainsi que des emprunts supplémentaires pour augmenter sa participation dans NRL et financer le projet de GNL au Mozambique », a déclaré Sweta Patodia, analyste de Moody’s.

Moody’s s’attend à ce que l’effet de levier d’OIL s’affaiblisse à environ 16% pour FY22 contre 51% dans FY20, ce qui est nettement inférieur au seuil de 20% -25% requis pour maintenir le BCA «baa3».

La vente de la participation de NRL faisait partie du plan de désinvestissement de BPCL puisque cette dernière détenait 61,7% de la propriété de la raffinerie. Le gouvernement de l’Assam détenait 12,4% du capital de NRL tandis que OIL détenait les actions restantes. Moody’s a cependant confirmé les notations d’émetteur «baa3» et les notations d’obligations senior non garanties d’OIL. « L’affirmation de la notation d’émetteur Baa3 d’OIL reflète notre attente de la forte probabilité d’un soutien extraordinaire de la part du gouvernement indien qui se traduira par une augmentation d’un cran de la BA1 BCA d’OIL », a ajouté Patodia.

L’agence a noté qu’après l’acquisition de NRL, la liquidité d’OIL deviendrait insuffisante car l’acquisition a été en partie financée par une facilité à court terme. Au 31 décembre 2020, la société avait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 3390 Rs contre 4300 crores de roupies venant à échéance au cours des 12 prochains mois.

