Moody’s abaisse ses prévisions de croissance en Inde pour 2021 à 9,6%

Moody’s a déclaré que des progrès plus rapides en matière de vaccination seront essentiels pour limiter les pertes économiques au trimestre en cours. (Source de la photo : .)

Moody’s Investors Service a réduit mercredi la projection de croissance de l’Inde à 9,6% pour l’année civile 2021, par rapport à son estimation précédente de 13,9%, et a déclaré que des progrès plus rapides en matière de vaccination seront essentiels pour limiter les pertes économiques au trimestre de juin

Dans son rapport intitulé « Macroéconomie Inde : les chocs économiques de la deuxième vague de COVID ne seront pas aussi graves que ceux de l’année dernière », Moody’s a déclaré que les indicateurs économiques à haute fréquence montrent que la deuxième vague d’infections au COVID-19 a frappé l’économie indienne en avril et mai. Les États assouplissant désormais les restrictions, l’activité économique en mai devrait marquer le creux.

« La résurgence du virus ajoute de l’incertitude aux prévisions de croissance de l’Inde pour 2021 ; cependant, il est probable que les dommages économiques resteront limités au trimestre avril-juin. Nous prévoyons actuellement que le PIB réel de l’Inde augmentera de 9,6 % en 2021 et de 7 % en 2022 », a déclaré Moody’s.

Plus tôt ce mois-ci, Moody’s avait prévu que l’Inde enregistrerait une croissance de 9,3% au cours de l’exercice actuel se terminant en mars 2022, mais une deuxième vague de COVID sévère a accru les risques pour le profil de crédit et les entités notées de l’Inde.

L’économie indienne s’est contractée de 7,3 % au cours de l’exercice 2020-2021 alors que le pays luttait contre la première vague de COVID, contre une croissance de 4 % en 2019-20.

Déclarant que les fermetures strictes dans les États économiquement importants perturberont l’activité économique du trimestre d’avril à juin, Moody’s a déclaré que les 10 États qui ont été les plus durement touchés par la deuxième vague représentent collectivement plus de 60% du niveau pré-pandémique du PIB de l’Inde.

Quatre États – Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh et Karnataka – ont contribué les plus grandes parts de tous les États au cours de l’exercice 2019-2020.

Moody’s a déclaré que des progrès plus rapides en matière de vaccination seront essentiels pour limiter les pertes économiques au trimestre en cours. À la troisième semaine de juin, environ 16 % seulement de la population avait reçu une dose de vaccin ; parmi eux, seulement 3,6 pour cent environ avaient été complètement vaccinés.

« La mobilité et l’activité économique vont probablement s’accélérer au second semestre à mesure que le rythme des vaccinations s’accélère. Le gouvernement a récemment annoncé une stratégie visant à centraliser l’approvisionnement en vaccins afin de stimuler les vaccinations, qui, en cas de succès, soutiendront la reprise économique », a-t-il ajouté.

Moody’s s’attend à ce que l’impact global sur l’économie indienne soit plus faible que lors de la première vague de l’année dernière. Cependant, le rythme de la reprise sera déterminé par l’accès aux vaccins et leur livraison, ainsi que par la vigueur de la reprise de la consommation privée, qui pourrait être entravée par la détérioration des bilans des ménages à revenu faible et intermédiaire du fait de l’emploi, des revenus et pertes de richesse.

La deuxième vague indienne a culminé début mai ; depuis lors, les nouveaux cas et les décès quotidiens ont continué de baisser, et le nombre de personnes guéries du virus a dépassé le nombre de nouvelles infections depuis la mi-mai.

Le décompte total des cas de COVID-19 en Inde a franchi la barre des trois crores avec 50 848 nouveaux cas signalés en 24 heures. Le nombre de morts a grimpé à 3 90 660 avec 1 358 nouveaux décès.

“Nous estimons que l’effet économique global de la deuxième vague est plus faible que celui de la première vague de la pandémie l’année dernière, bien que la livraison et l’accès aux vaccins détermineront la durabilité de la reprise”, a ajouté Moody’s.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.