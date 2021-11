Moody’s attribue une perspective stable à la levée de fonds de 500 millions de dollars proposée par Ola

Des acquisitions ou des plans d’investissement supplémentaires qui épuiseraient davantage les liquidités ajouteraient également une pression négative sur les notations, a-t-il ajouté.

Moody’s Investors Service a attribué pour la première fois une note stable de famille d’entreprise B3 (CFR) à la société mère de la start-up de mobilité Ola, ANI Technologies, et à ses filiales néerlandaises et américaines pour son projet de levée de fonds sous forme de prêt à terme garanti.

Ola vise à lever un prêt à terme de 500 millions de dollars, bien que les investisseurs n’aient pas été identifiés dans la note de Moody’s publiée lundi. Les notations CFR sont attribuées par les agences après analyse de toutes les catégories de dettes émises par l’entreprise et ses filiales.

« Les filiales à 100 % d’Ola — Ola Netherlands BV et Ola USA Inc. — sont les emprunteurs. Le prêt est garanti par Ola et ses filiales spécialisées dans les services de covoiturage. Les perspectives sont stables », a déclaré Moody’s dans une note lundi.

Ola a également l’ambition d’étendre sa présence de covoiturage au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il détient actuellement de petites parts de marché. Sur ces marchés, la société est en concurrence avec les opérateurs historiques Uber et Didi, qui ont une taille beaucoup plus importante et des bilans plus solides, a souligné Moody’s dans sa note.

Compte tenu de ces facteurs, Moody’s a déclaré que les bénéfices des expansions sur les marchés internationaux seraient incertains, étant donné que l’intention de la société de financer ses activités en partie avec de la dette.

La société de notation a également souligné qu’Ola pourrait devoir augmenter considérablement son niveau de dépenses pour soutenir ses plans de croissance. La consommation annuelle de trésorerie de la société (flux de trésorerie provenant des opérations moins les dépenses en capital) doublera pour atteindre 140 millions de dollars pour au moins les deux prochaines années, contre 73 millions de dollars pour l’année se terminant le 31 mars 2021 (FY21).

De plus, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d’Ola de 279 millions de dollars au 31 mars 2021 ne couvriront que la consommation de trésorerie attendue de la société et les échéances de dette prévues jusqu’en décembre 2022, a ajouté Moody’. Il a également estimé que les passifs éventuels liés à l’impôt d’Ola en Inde s’élevaient à environ 160 millions de dollars au 31 mars 2021.

Cependant, Moody’s a ajouté que les notations d’Ola subiront probablement une « pression à la baisse » si la transaction de dette proposée est retardée ou si les fonds levés sont inférieurs à l’objectif de 500 millions de dollars de la société. Des acquisitions ou des plans d’investissement supplémentaires qui épuiseraient davantage les liquidités ajouteraient également une pression négative sur les notations, a-t-il ajouté.

