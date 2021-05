Moody’s change les perspectives de Tata Motors à stables

La perspective stable intègre également l’opinion de la firme de notation selon laquelle tout impact de la résurgence des infections à coronavirus en Inde serait limité au trimestre en cours.

Vendredi, le service des investisseurs de Moody’s a changé la perspective de Tata Motors (TML) à stable, passant de négative. Dans le même temps, il a confirmé les notations B1 de la famille d’entreprise (CFR) et B1 senior non garanties de TML.

Les perspectives stables reflètent les prévisions de Moody’s d’une reprise continue des ventes d’automobiles sur chacun des marchés d’exploitation de TML. La perspective stable intègre également l’opinion de la firme de notation selon laquelle tout impact de la résurgence des infections à coronavirus en Inde serait limité au trimestre en cours.

Kaustubh Chaubal, vice-président et responsable du crédit chez Moody’s, a déclaré: «Nous prévoyons que la reprise se poursuivra au cours des 12 à 18 prochains mois, renforçant les mesures de crédit de TML, avec un suivi de l’endettement / effet de levier Ebitda inférieur à 4x et une marge Ebitda de 3% -4 %. Nos flux de trésorerie disponibles ajustés pour TML resteront probablement négatifs grâce au développement continu de ses produits et à ses dépenses d’investissement, bien que l’amélioration de la rentabilité et de l’effet de levier soutiennent notre opinion selon laquelle le risque imminent de dégradation de la note a maintenant été évité. “

Moody’s considère la nouvelle stratégie et les objectifs financiers de Jaguar Land Rover (JLR) – annoncés en février – vers l’électrification, l’amélioration de la rentabilité et la génération de flux de trésorerie disponibles comme positifs. Les efforts de restructuration de JLR, la solide croissance en Chine et la reprise sur des marchés clés tels que l’Europe et l’Amérique du Nord au cours des prochains trimestres amélioreront ses bénéfices et son effet de levier, a déclaré la société de notation.

Pendant ce temps, les opérations de TML autres que JLR – TML India, qui comprend les véhicules utilitaires (CV) et les véhicules de tourisme (PV) en Inde – seront mises à mal au cours du trimestre en cours en raison de la baisse des ventes d’unités en raison des verrouillages localisés au milieu de la grave deuxième vague de Covid19. Les prévisions de Moody’s pour TML India supposent que la société réalise des ventes unitaires d’avril 2021 pour le premier semestre de l’exercice 2022, avant de remonter aux niveaux de mars pour le reste de l’exercice 2022.

La liquidité consolidée de TML est adéquate, grâce à la trésorerie et aux placements à court terme de 4,5 milliards de livres sterling (6,3 milliards de dollars) de JLR au 31 décembre 2020, et à la facilité de crédit renouvelable engagée de 1,9 milliard de livres sterling (2,7 milliards de dollars) de la société, qui comprend £ 1,31 milliard (1,84 milliard de dollars) échéant en mars 2024 et le solde en juillet 2022.

En revanche, la liquidité du bilan de TML India est faible. Ses sources de trésorerie comprennent des liquidités de 850 millions de dollars au 31 décembre 2020, un revolver pluriannuel non tiré de 200 millions de dollars (venant à échéance en 2022) et une injection de fonds propres de 350 millions de dollars de Tata Sons avec la conversion des bons de souscription au quatrième trimestre 2021.

Moody’s s’attend à ce que ces sources de trésorerie soient insuffisantes pour faire face aux dépenses en capital et aux remboursements de la dette (y compris la dette à court terme) totalisant 2,2 milliards de dollars au cours des 21 prochains mois jusqu’en septembre 2022.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.