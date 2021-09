Moody’s confirme la notation Ba2 de l’aéroport international GMR Hyderabad

Moody’s pense que le report des revenus et la reprise plus lente du trafic conduiront aux fonds provenant des opérations (FFO) de HIAL à rester négatifs au cours des 12 à 18 prochains mois.

Moody’s Investors Service a confirmé la notation « Ba2 » de la famille d’entreprises (CFR) de l’aéroport international d’Hyderabad (HIAL) de GMR Hyderabad (HIAL) et la notation « Ba2 » senior des obligations sécurisées en dollars américains. Les perspectives sur les notations restent négatives.

Spencer Ng, vice-président et analyste principal de Moody’s, a déclaré que l’affirmation de la notation est basée sur les attentes d’une amélioration progressive des revenus de HIAL au cours des deux ou trois prochaines années, entraînée par la mise en œuvre de tarifs plus élevés dans le cadre de l’arrêté tarifaire final d’avril 2022. , et une reprise progressive du trafic passagers et des activités non aéronautiques.

Cependant, l’agence de notation estime que la marge de manœuvre dont dispose HIAL pour gérer d’autres risques à la baisse s’est réduite par rapport aux attentes précédentes. “Cela est dû à la décision du régulateur de reporter environ 670 crores de revenus réglementés de HIAL à la prochaine période de contrôle commençant en avril 2026, et au retard dans la reprise du trafic de passagers causé par la deuxième vague de cas de coronavirus au cours du trimestre de juin 2021”, dit Ng.

HIAL a une concession à long terme pour exploiter l’aéroport international Rajiv Gandhi (RGIA) à Hyderabad dans le cadre d’un modèle de partenariat public-privé. HIAL entreprend une expansion majeure de l’aéroport qui coûtera 5 500 crores de roupies (hors intérêts pendant la construction) avec un achèvement prévu avant la fin de 2022, a déclaré l’agence de notation.

Moody’s pense que le report des revenus et la reprise plus lente du trafic conduiront les fonds provenant des opérations (FFO) de HIAL à rester négatifs au cours des 12 à 18 prochains mois. « Moody’s ne s’attend pas à ce que les fonds provenant de l’exploitation de la dette de HIAL recouvrent au-dessus du niveau de tolérance minimum avant la fin de l’exercice 25. » Compte tenu de la phase de reprise déjà prolongée, tout nouveau retard dans le délai de reprise exercera une pression à la baisse sur la notation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.