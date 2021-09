Moody’s entre dans l’espace crypto et veut embaucher un analyste de crypto-monnaie

Moody’s Investors Service Limited, l’une des plus grandes sociétés de notation de crédit au monde, cherche à embaucher un analyste de crypto-monnaie, selon la récente offre d’emploi.

En ce qui concerne les offres d’emploi, la principale société de notation de crédit basée à New York a placé une nouvelle offre d’emploi sur les offres d’emploi de LinkedIn. L’affirmation indique que Moody’s examine plus sérieusement les actifs numériques tels que les crypto-monnaies, les jetons non fongibles et les actifs DeFi.

L’offre d’emploi indique que l’équipe Moody’s Blockchain C4E cherche à embaucher un analyste crypto expérimenté pour développer les stratégies de monnaie numérique, NFT et DeFi de l’entreprise et s’appuyer sur la recherche et le développement que l’équipe a mis en place.

« Vous ferez partie d’une équipe de personnes chargées de soutenir la livraison réussie des projets de notre C4E. Le rôle comprend également la promotion de changements opérationnels et de processus pour évoluer vers un paradigme organisationnel davantage axé sur les données », note la liste d’emplois de Moody’s.

L’offre d’emploi de Moody’s indique que la compréhension de DeFi est une partie très importante du travail. L’entreprise est à la recherche d’une personne avec “[Gestionar y mantener] une compréhension approfondie des marchés financiers et de l’impact potentiel étendu de la finance décentralisée (DeFi) sur [un] écosystème existant. [Además de realizar] backtester les cadres d’évaluation développés par Blockchain C4E en utilisant les données du marché pour analyser les actifs cryptographiques et d’autres produits connexes ; fournir des commentaires détaillés pour affiner davantage les facteurs de risque. “

L’offre d’emploi montre que Moody’s s’intéresse également aux pièces stables, CBDC et NFT. La société souhaite que l’analyste développe des connaissances approfondies sur DeFi et des éléments basés sur la blockchain tels que les pièces stables, les actifs symboliques non fongibles (NFT) et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Moody’s s’attend à ce que l’analyste cryptographique reste au courant des développements au sein de l’industrie et effectue une analyse des risques des protocoles DeFi (blockchain) et d’autres fonctionnalités. Bien sûr, l’entreprise veut une personne très passionnée par la blockchain et la DeFi.

Entreprises sur la vague d’embauche de crypto-monnaie

Sur la base de son engagement actuel d’embaucher un expert en crypto-monnaie, Moody’s rejoint donc un nombre croissant de grandes entreprises explorant la viabilité des devises numériques telles que Bitcoin, NFT et DeFi.

Les efforts de recrutement de Moody’s font suite à des offres d’emploi similaires répertoriées par de grandes entreprises telles qu’Amazon, JPMorgan, le family office du milliardaire britannique Simon Nixon, entre autres.

Le 25 juillet, Amazon Inc. a annoncé qu’elle embaucherait un expert en blockchain et numérique pour rejoindre son équipe de paiement. La société a déclaré qu’un leader expérimenté dans les produits de blockchain et de monnaie numérique aiderait l’entreprise à développer sa stratégie de monnaie numérique et de blockchain et sa feuille de route produit. Amazon a pris cette décision en raison de ce qu’il a appelé “être inspiré par l’innovation en cours dans le secteur de la crypto-monnaie” et doit donc examiner à quoi cela pourrait ressembler au sein de l’entreprise.

Le mois dernier, le géant multinational de la vente au détail Walmart a annoncé son intention d’embaucher un leader des crypto-monnaies et des produits numériques. Sur la base de l’offre d’emploi, Walmart souhaitait embaucher des talents ayant une expérience en gestion de produits ou de projets et en marketing technologique et une compréhension approfondie des crypto-monnaies et des technologies associées.

De plus, à la fin du mois dernier, le family office de Seek Capital, détenu par le milliardaire britannique Simon Nixon, a annoncé son intention d’embaucher un analyste en crypto-monnaie pour aider l’entreprise à étendre ses produits d’investissement dans le secteur de la crypto-monnaie.

Source de l’image : Shutterstock