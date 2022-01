Moody’s évalue l’émission d’obligations de 5 milliards de dollars de Reliance un cran au-dessus de la notation de l’Inde ; explique pourquoi il n’est pas allé plus haut

Reliance a annoncé la semaine dernière qu’elle lèverait jusqu’à 5 milliards de dollars d’obligations libellées en devises étrangères et qu’elle utiliserait le produit pour rembourser les emprunts existants.

Moody’s Investors Service a attribué mardi une note de Baa2 aux obligations senior non garanties proposées, libellées en USD, de Reliance Industries Limited (RIL), avec une perspective stable.

Reliance a annoncé la semaine dernière qu’elle lèverait jusqu’à 5 milliards de dollars d’obligations libellées en devises étrangères et qu’elle utiliserait le produit pour rembourser les emprunts existants.

« Les notations Baa2 de RIL reflètent la position dominante et à grande échelle de la société sur le marché dans ses diverses activités, les solides antécédents d’exécution de sa direction et notre attente que ses mesures de crédit resteront solidement positionnées pour sa notation Baa2, malgré ses investissements prévus dans l’énergie propre et d’autres activités. segments », a déclaré Sweta Patodia, analyste chez Moody’s, dans un communiqué de presse de l’agence de notation.

La forte dépendance de l’entreprise vis-à-vis de l’économie indienne via ses services numériques et ses activités de vente au détail limite sa notation à un cran au-dessus de celle de la notation souveraine indienne, a déclaré Patodia.

Moody’s a déclaré que RIL bénéficie de sources de revenus diversifiées qui ont peu ou pas de corrélation, compte tenu de sa présence dans les segments du raffinage et de la pétrochimie, des services numériques et de la vente au détail. Ensemble, ces trois segments ont généré environ 94 400 crores de roupies (12,6 milliards USD), soit 86 % de l’EBITDA consolidé de RIL pour les 12 mois clos le 30 septembre 2021.

Les services numériques et les activités de vente au détail de la société sont hébergés dans des filiales distinctes, tandis que ses activités de raffinage et de pétrochimie – également connues sous le nom de segment pétrole-chimie (O2C) – sont détenues au niveau de la société holding.

L’annonce de RIL d’augmenter les tarifs de son activité de services numériques est positive pour l’industrie des télécommunications, tandis que l’atténuation des perturbations liées à la pandémie soutiendra la demande de pétrole et de gaz et augmentera les dépenses de consommation. Ces tendances sont de bon augure pour les différents segments d’activité de RIL et maintiendront des bénéfices solides au cours des 12 à 18 prochains mois, a déclaré Moody’s.

« Une résurgence des infections à coronavirus en raison de l’émergence de nouvelles variantes pourrait entraîner de nouveaux blocages et affecter les revenus O2C et de vente au détail de l’entreprise », a-t-il déclaré.

Les annonces antérieures de RIL visant à transférer son entreprise de gazéification dans une filiale à 100 % tout en réévaluant le transfert prévu de ses activités O2C vers une filiale distincte n’auront aucun impact sur le profil de crédit de la société.

« La perspective stable reflète les attentes de Moody’s selon lesquelles les bénéfices de la société continueront de s’améliorer au cours des 12 à 18 prochains mois dans tous ses segments d’activité, de sorte que ses mesures de crédit resteront fortement positionnées pour ses notations », indique le communiqué, ajoutant que la perspective stable est également conforme à la perspective stable de la notation souveraine indienne et reflète l’opinion de Moody’s selon laquelle le RIL ne peut pas être noté plus d’un cran au-dessus de la notation souveraine indienne.

RIL a une excellente liquidité. Au 30 septembre 2021, la société avait ajusté la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les titres négociables cotés, d’environ Rs 1,9 lakh crore (25,6 milliards USD). Ses liquidités existantes, ainsi que les flux de trésorerie d’exploitation attendus, seront suffisantes pour couvrir ses sorties de trésorerie pour les dépenses en capital et les échéances de la dette au cours des 18 prochains mois.

En novembre 2021, RIL a reçu environ 26 600 crores de roupies du produit de l’appel final sur son émission de droits, ce qui améliore encore sa liquidité. La liquidité de la société est en outre soutenue par ses solides relations bancaires et son accès aux marchés de capitaux nationaux et internationaux, a déclaré Moody’s.

