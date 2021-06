Moody’s: la deuxième vague de Covid-19 a réduit la demande globale mais son impact limité

La résurgence du virus a principalement nui à la demande globale, contrairement à l’année dernière lorsque le verrouillage a également limité l’offre.

L’agence de notation mondiale Moody’s a déclaré mercredi que la résurgence du coronavirus avait entamé la demande globale de l’Inde et ajouté des incertitudes aux prévisions de croissance du pays.

Cependant, l’impact économique de la deuxième vague de Covid serait moins sévère que l’année dernière et sera probablement concentré sur le trimestre de juin. Néanmoins, des progrès plus rapides en matière de vaccination seront essentiels pour limiter les pertes économiques au trimestre en cours, a-t-il déclaré. La campagne d’approvisionnement centralisée en vaccins récemment annoncée, si elle est bien mise en œuvre, pourrait contribuer à la reprise économique, a-t-il ajouté.

À la suite de la deuxième vague, l’agence avait réduit en mai ses prévisions de croissance en Inde à 9,6% pour l’année civile 2021, contre 13,9% annoncé plus tôt. Il prévoyait que la croissance ralentirait à 7% en 2022. Plus tôt ce mois-ci, la Reserve Bank of India s’est jointe à plusieurs autres pour réviser à la baisse ses prévisions pour l’exercice 22. Il prévoit désormais une baisse de la croissance à 9,5% contre 10,5% attendu plus tôt.

Moody’s, cependant, a déclaré que les blocages actuels auraient moins d’impact négatif sur l’activité économique que le blocage national d’avril 2020, car les dernières restrictions ont été “plus ciblées, localisées et moins strictes”. De plus, les consommateurs et les entreprises se sont adaptés. La résurgence du virus a principalement nui à la demande globale, contrairement à l’année dernière lorsque le verrouillage a également limité l’offre.

Les fermetures strictes dans les États économiquement importants après la deuxième vague perturberont l’activité économique au cours du trimestre de juin, car les 10 États les plus durement touchés (y compris le Maharashtra, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh et le Karnataka) représentent ensemble plus de 60% niveau pré-pandémique du PIB de l’Inde.

En ce qui concerne les vaccinations, le Centre seulement environ 16% de la population du pays avait reçu une dose de vaccin à la troisième semaine de juin ; de ceux-ci, seulement 3,6% environ avaient été complètement vaccinés. “La mobilité et l’activité économique s’accéléreront probablement au second semestre à mesure que le rythme des vaccinations s’accélérera”, a déclaré l’agence.

Face aux critiques de l’opposition et des tribunaux pour sa stratégie vaccinale, le Centre a décidé ce mois-ci de fournir des vaccins Covid gratuits aux États à partir du 21 juin, précisant clairement que tous les compatriotes auraient désormais accès à des vaccins gratuits dans les hôpitaux publics. Le Centre achètera 75 % des vaccins aux fabricants de vaccins, dont 25 % du quota de l’État, et les remettra gratuitement aux gouvernements des États, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi. Le 21 juin, un nombre record de 8,6 millions de vaccins ont été administrés, mais une tâche plus ardue consiste à maintenir ce taux dans les prochains jours.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.