Moody’s maintient des perspectives négatives sur Adani Transmission

L’agence de notation a cependant confirmé la notation des obligations senior non garanties «Baa3» d’ATL.

Vendredi, Moody’s Investors Service a déclaré qu’il maintenait la perspective “ négative ” d’Adani Transmission (ATL), car il s’attend à ce que les mesures financières de la société s’affaiblissent en raison de la dette supplémentaire nécessaire pour achever son programme de dépenses en capital de 13000 crores de Rs au cours des quatre prochains. à cinq ans.

Après le dernier ajout du projet de transmission Warora-Kurnool en mars, le programme d’immobilisations d’ATL comprend désormais 11 projets. L’agence de notation a cependant confirmé la notation des obligations senior non garanties «Baa3» d’ATL. Les obligations notées Baa par Moody’s sont jugées de qualité moyenne et soumises à un risque de crédit modéré et «peuvent présenter certaines caractéristiques spéculatives».

«En tant que tel, face à l’expansion potentielle importante du capital attendue, la capacité de la direction à instiller une structure de capital durable qui équilibrerait les aspirations de croissance du groupe avec son engagement à maintenir un profil de crédit de bonne qualité serait d’une importance cruciale et un moteur clé pour ATL. notations », a déclaré Spencer Ng, vice-président de Moody’s. Les projets d’immobilisations d’ATL pour son activité de services publics intégrée à Mumbai pourraient avoir un impact négatif sur ses indicateurs de crédit et exposer le groupe à un risque d’exécution, a noté l’agence.

L’exposition d’ATL à tout impact financier direct de l’épidémie de coronavirus est gérable, car la plupart de ses revenus sont protégés des variations de la demande en volume. Cependant, Moody’s a déclaré que plusieurs de ses nouveaux projets de lignes de transport d’électricité ont été retardés en raison du verrouillage en 2020 et pourraient subir de nouveaux retards si la deuxième vague actuelle d’infections en Inde entraînait la réintroduction de restrictions sur les activités de construction.

Certains des projets de transport d’ATL ont également été retardés en raison de retards dans l’obtention de l’approbation environnementale nécessaire.

