Moody’s met à jour ses perspectives de vente au détail aux États-Unis, pour le moment – WWD

Des jours meilleurs pourraient s’annoncer pour le commerce de détail, car les vaccins COVID-19 aident à ouvrir l’économie – mais combien de temps dureront les bons moments?

Moody’s Investors Service a relevé ses perspectives sur le secteur américain de la vente au détail et de l’habillement à positives pour les 12 à 18 prochains mois, tout en laissant la porte ouverte à une rétrogradation à la stabilité à mesure que le rebond s’atténue.

Mickey Chadha, vice-président et agent de crédit senior au chien de garde de la dette, a déclaré: «Alors que les pressions pandémiques s’atténuent et que la cadence des vaccinations s’accélère, nous nous attendons à ce que le secteur de la vente au détail connaisse une amélioration générale. Le bénéfice d’exploitation augmentera de 10 à 12% en 2021, et les secteurs durement touchés tels que l’habillement, les grands magasins et le hors-prix connaîtront la croissance la plus prononcée du bénéfice d’exploitation au cours des 12 à 18 prochains mois.

“Cela dit, nos perspectives positives pourraient être de courte durée étant donné le clapotis des faibles performances au premier semestre de l’année dernière”, a déclaré Chadha. «À mesure que les conditions continuent de se normaliser, les dépenses passeront aux catégories non commerciales. Par conséquent, il est probable que nos perspectives reviennent à la stabilité à l’approche de 2022. »

L’année dernière s’est avérée meilleure que prévu par Moody’s. Les marges d’exploitation étaient stables pour l’année où l’agence de notation avait prédit une baisse de 15%. Les ventes ont également augmenté de 8% au lieu des 3% à 5% prévus.

Moody’s a déclaré: «Le consommateur s’est montré résilient tout au long de la pandémie, les dépenses passant des voyages, des restaurants et des divertissements à des catégories de vente au détail telles que la rénovation domiciliaire, l’électronique, les articles de sport et la nourriture à domicile. Les programmes de relance du gouvernement ont également joué un rôle important, et la population à revenu élevé responsable d’une grande partie des dépenses de consommation a été moins touchée par les pertes d’emplois liées à la pandémie.

À présent, l’agence de notation prévoit que les bénéfices d’exploitation cette année rebondiront de 200% pour les grands magasins et de 350% pour les hors-prix.

Et cela devrait accompagner la montée continue du commerce électronique.

«Aux États-Unis, nous prévoyons que les ventes en ligne en pourcentage du total des ventes au détail seront d’environ 30% au cours des cinq prochaines années, contre environ 20% aujourd’hui», a déclaré Moody’s. «Les détaillants seront obligés de trouver des gains d’efficacité et des réductions de coûts pour compenser l’infrastructure supplémentaire nécessaire pour répondre à la demande croissante en ligne. Cependant, l’augmentation des coûts associés à l’exécution, en particulier chez Amazon, réduira les bénéfices d’exploitation de notre secteur purement en ligne, ce qui entraînera une croissance des bénéfices d’exploitation de 0 à 2% pour le secteur. Les ventes en ligne ont augmenté dans tous les secteurs de la vente au détail, y compris ceux qui avaient une faible pénétration en ligne avant la pandémie. »

