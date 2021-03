Moody’s relève les perspectives de Tata Steel pour passer de négatives à stables

«Nous pensons que la société maintiendra l’amélioration au cours des 12 à 18 prochains mois, permettant à ses paramètres financiers consolidés de retrouver des niveaux plus appropriés pour son Ba2 CFR», a-t-il déclaré.

L’agence de notation Moody’s Investors Services a révisé mercredi les perspectives de Tata Steel de négatives à stables et a également confirmé la notation Ba2 de la société (CFR).

Les perspectives stables reflètent l’opinion de Moody’s selon laquelle un environnement opérationnel favorable contribuera à maintenir son amélioration de la performance, de sorte que la dette / Ebitda tende à un effet de levier inférieur à 4x au cours des 12 prochains mois, indiquant des niveaux favorables à un CFR Ba2.

Les perspectives stables intègrent également les prévisions selon lesquelles Tata Steel accordera la priorité à la réduction de la dette par rapport aux dépenses d’investissement avec une réduction annuelle de la dette brute d’au moins 1 milliard de dollars. Moody’s considère l’amélioration de l’effet de levier grâce à la réduction de la dette brute comme un changement structurel dans la politique financière de l’entreprise et un crédit positif, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Kaustubh Chaubal, vice-président et responsable du crédit chez Moody’s et analyste principal de Tata Steel, a déclaré que l’affirmation de la notation et le changement de perspective à stable sont dus à une reprise des opérations de Tata Steel au troisième trimestre de l’exercice se terminant en mars 2021. «Nous pense que la société maintiendra l’amélioration au cours des 12 à 18 prochains mois, permettant à ses indicateurs financiers consolidés de retrouver des niveaux plus appropriés pour son Ba2 CFR », a-t-il déclaré.

Chaubal a ajouté que l’action de notation reflète également la gestion financière proactive de la société au milieu de la pandémie et son objectif déclaré publiquement de réduire la dette brute d’au moins 1 milliard de dollars par an et de donner la priorité au désendettement par rapport aux dépenses en capital.

Moody’s estime que les expéditions pour les opérations de Tata Steel Indian (TSI) au cours de l’exercice 2021 resteront largement stables. En outre, un environnement industriel favorable, des politiques gouvernementales de soutien sous la forme d’investissements importants dans les infrastructures et des perspectives nettement meilleures dans l’industrie automobile ont soutenu les prix de l’acier en Inde.

Ces conditions, selon la firme de notation, ont propulsé la rentabilité record de TSI au cours des derniers trimestres. La rentabilité de TSI s’est régulièrement améliorée pour atteindre son sommet de 10 ans de Rs 18 948 Ebitda / tonne au troisième trimestre, contre 4 969 Rs au premier trimestre de l’exercice 2021.

Moody’s prévoit un Ebitda / tonne soutenable à long terme de Rs 13 200 pour l’exercice 2022 pour TSI, soit un écart de 30% par rapport au T3. «La société dispose donc d’un tampon substantiel, surtout compte tenu de l’environnement opérationnel favorable», a noté la société de notation.

