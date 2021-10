Moody’s relève les perspectives du système bancaire à « stable »

La faiblesse des finances des entreprises et les contraintes de financement des sociétés de financement ont été des facteurs négatifs clés pour les banques, mais ces risques ont diminué, a déclaré l’agence.

Moody’s Investors Service a révisé à la hausse ses perspectives pour le système bancaire indien de stables à négatives, citant l’amélioration de la base de capital et la stabilisation de la qualité des actifs.

Dans son rapport sur les perspectives du secteur bancaire indien publié mardi, l’agence de notation mondiale s’attend à ce que l’économie du pays continue de se redresser au cours des 12 à 18 prochains mois, avec une croissance du PIB de 9,3% au cours de l’EX22 et de 7,9% l’année suivante. Moody’s prévoit que la reprise de l’activité économique entraînera à terme une croissance du crédit, probablement de 10 à 13 % par an, nettement plus élevée que le rythme actuel. Selon les données de la RBI, la croissance du crédit hors banque alimentaire s’est établie à 6,7% en août, contre 5,5% un an plus tôt.

Plus tôt ce mois-ci, Moody’s a révisé à la hausse ses perspectives pour l’Inde de « stables » à « négatives » après près de deux ans, bien qu’il ait conservé la note souveraine au plus bas niveau d’investissement de Baa3.

« La détérioration de la qualité des actifs depuis le début de la pandémie de coronavirus a été modérée, et l’amélioration de l’environnement opérationnel soutiendra la qualité des actifs. La baisse des coûts du crédit résultant de l’amélioration de la qualité des actifs entraînera une amélioration de la rentabilité. Le capital restera au-dessus des niveaux d’avant la pandémie », a déclaré l’agence.

La qualité des prêts aux entreprises s’est améliorée, indiquant que les banques ont reconnu et pris en charge tous les prêts problématiques hérités de ce segment, a déclaré Moody’s. « La qualité des prêts aux particuliers s’est détériorée, mais dans une mesure limitée car il n’y a pas eu de pertes d’emplois à grande échelle. Nous nous attendons à ce que la qualité des actifs s’améliore encore, entraînant une baisse des coûts du crédit, à mesure que l’activité économique se normalise », a-t-il ajouté.

Il a également souligné le fait que les ratios de fonds propres ont augmenté dans les banques notées au cours de l’année écoulée, car la plupart ont émis de nouvelles actions. La capacité des banques du secteur public à lever des fonds propres sur le marché est particulièrement favorable au crédit car elle réduit leur dépendance vis-à-vis du gouvernement pour les capitaux. « Cependant, les nouvelles augmentations de capital seront limitées car les banques utiliseront la plupart des bénéfices non distribués pour soutenir une accélération de la croissance des prêts », a-t-il déclaré.

L’agence s’attend à ce que la rentabilité des banques s’améliore car leurs rendements sur actifs augmenteront avec une baisse des coûts du crédit. « Si les taux d’intérêt augmentent, les marges nettes d’intérêt augmenteront, mais cela entraînera également des pertes à la valeur de marché sur les avoirs importants des banques en titres publics », a déclaré l’agence. Il prévoit également que le soutien du gouvernement à ses banques restera fort.