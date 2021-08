Moody’s rétrograde le Salvador, en partie à cause de la loi Bitcoin

in

L’agence de notation Moody’s a déclaré que la loi et d’autres décisions politiques avaient “affaibli la gouvernance” et accru les tensions avec d’autres pays.

El Salvador a été le premier pays au monde à avoir une loi qui donne cours légal au Bitcoin dans le pays. Cependant, la décision, qui a été applaudie par la communauté crypto et par les politiciens du monde entier, a été fortement critiquée par des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale.

Désormais, une agence de notation considère également la loi Bitcoin comme négative pour le pays.

Moody’s -une agence de notation qui, entre autres, mesure le risque pays- déclassé le Salvador et a exprimé son opinion négative sur l’économie du pays, en partie en raison de l’approbation par le gouvernement d’une loi qui donnera cours légal au Bitcoin dans le pays, a annoncé vendredi l’agence de notation et a également été publiée par Coindesk.

Dans sa mesure de notation, Moody’s a abaissé les notes des émetteurs de devises étrangères non garanties à long terme et de premier rang du Salvador à Caa1 de B3. Cela signifie un revers. Sur l’échelle de Moody’s : “Les obligations notées Caa sont considérées comme spéculatives avec une mauvaise réputation et sont soumises à un risque de crédit très élevé.”

À propos de la loi Bitcoin

Notant une « détérioration de la qualité de l’élaboration des politiques », l’agence a déclaré que la loi Bitcoin et d’autres mesures reflétaient un « gouvernement affaibli au Salvador, augmentant les tensions avec les partenaires internationaux, y compris les États-Unis, et mettant en danger les progrès vers un accord avec le FMI (Fonds monétaire international) ».

L’action de notation a ajouté que les facteurs combinés pourraient augmenter le risque pour la capacité d’El Salvador à «accéder à un financement externe suffisant avant le remboursement des obligations “, à compter de janvier 2023.

La loi Bitcoin, qui entrera en vigueur le 7 septembre, permet aux commerçants d’accepter le Bitcoin aux côtés du dollar américain.

La loi a été adoptée par une majorité qualifiée à l’Assemblée législative du Salvador le 9 juin, avec 62 membres votant en faveur du projet de loi, 19 contre et trois se sont abstenus, mais elle a également fait face à une forte dissidence avec certains opposants qui, selon eux, violent la constitution. du Salvador.

Il convient de noter que, compte tenu de l’incertitude des citoyens, le président Nayib Bukele a dû préciser que l’utilisation de Bitcoin et du portefeuille n’était pas obligatoire et qu’ils ne déplaceraient pas le dollar.

Une enquête a révélé que la population est assez sceptique quant à cette loi.

